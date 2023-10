Voici les nouveaux MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max !

Monstrueusement rapide

Un MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3 ! Bye le Pro 13 pouces. ?

nouveau modèle

Un nouveau colori : Space Black !

Autonomie et écran optimisés

L'avis de Mac4Ever

Apple surprend un peu en débutant la présentation des MacBook Pro 14 pouces avec un modèle disposant d'une puce M3. Ce changement pourrait signer l'arrêt du MacBook Pro 13 pouces, et donc de la Touch Bar au sein du catalogue.La version 14 pouces pourra également accueillir, ou(16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU en option à 345 euros),Cette nouvelle génération étrenne également(Noir Sidéral chez nous) qui vient prendre la place du Gris Sidéral, en sus de l'indétrônable Argent. Bien que cette nouvelle couleur apporte un peu de changement, elle ne fera peut-être pas que des heureux puisque les amateurs du Gris Sidéral en seront pour leurs frais (le Gris Sidéral reste disponible pour le 14 pouces en version M3 qui n'est pas proposé en Noir Sidéral). Apple indique toutefois que les traces de doigts seront réduite sur cette nouvelle robe (un reproche souvent fait au MacBook Air Minuit).Cette très courte présentation aura tout de même permis à Apple d'indiquer u(600. nits, contre 500 nits auparavant) et toujours 1 600 nits en pic en HDR, ainsi, selon la procédure de test de Cupertino (nous vérifierons bien entendu ce point avec notre propre test, plus proche d'une utilisation réelle).Apple poursuit ses comparaisons hasardeuses en indiquant que ces nouveaux MacBook Pro sont, et nous donne tout de même quelque comparaisons avec les M1 et M2.. La dotation en mémoire est légèrement supérieure pour les M3 Pro et M3 Max, avec respectivement 18 et 36 Go de mémoire unifiée de base, et le M3 Max devrait permettre d'obtenir un bond intéressant en performance avec 16 cœurs CPU (12 performants et 4 efficients, contre 8 performants et 4 efficients pour le M2 Max) et jusqu'à 128 Go de RAM. Il nous reste à les faire passer sur nos bancs de test afin de savoir ce qu'ils ont réellement dans le ventre.