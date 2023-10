MacBook Pro 14" M3 vs 13" M2 : Quelles différences ? Que vaut le Pro le moins cher ?

MacBook Pro 13" M2 vs MacBook Pro 14" M3

MagSafe, Wi-FI 6E, Bluetooth 5.3

Un tarif justifié ?

L'avis de Mac4Ever

Comme leurs noms l'indiquent, il y a deux différences évidentes entre le nouveau et l'ancien MacBook Pro d'entrée de gamme.avec la gestion dynamique du cache ainsi que l'accélération matérielle du Mesh shading et du Ray tracing. Nul doute que le MacBook Pro 14 pouces sera plus performant que son aîné, si vous en avez l'usage.Du côté de l'écran, on ne passe pas seulement de 13,3 à 14,2 pouces, mais on profite également de bordures nettement plus fines,(2 560 x 1 600 pixels contre 3 024 x 1 964 pixels),( 1600 nits en pic),(contre 60 Hz constant sur le 13"). Sur ce point aussi, le nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme laisse son prédécesseur sur place., mais cela ne semble pas être un réel problème puisque le 13 pouces était la dernière machine du catalogue à en profiter et qu'Apple n'en fera plus une priorité au niveau de la prise en charge logicielle. La version 13 pouces est également légèrement moins large et profonde (30,41 x 21,24x 1,56 cm contre 31,26 x 22,12 x 1,55 cm) et un peu plus légère (1,4kg contre 1,55kg) etLe MacBook Pro 13 offre 2 ports Thunderbolt en tout et pour tout, là oùet de la charge rapide (notons que les versions M3 Pro et M3 Max embarquent un port Thunderbolt supplémentaire).contre du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et une antique webcam 720p sur le 13 pouces. Niveau autonomie, le 13 pouces offre selon Apple 17 heures en navigation contre 15 pour le 14 pouces, qui se rattrape en lecture vidéo avec 22 heures contre 20 heures sur le M2.Toutes ces nouveautés ont un prix, et. Comme nous l'avons vu plus haut, les caractéristiques techniques sont bien meilleures et si la machine de base reste sur 8 Go de RAM (ce qui est vraiment trop juste en 2023, surtout à ce tarif), le stockage passe quant à lui de 256 à 512 Go.Cela reste une machine chère dans l'absolu mais avec une puce moderne, une finition exemplaire et un très bel écran., le MacBook Pro 14 pouces M3 ne peut pas en profiter, et s'en tient au Gris sidéral ou à l'Argent.. Le design était vieillissant, la webcam d'un autre temps et la Touch Bar abandonnée n'apportait pas grand chose (même si elle a ses fans).Ce nouveau MacBook Pro 14 pouces M3 fait une entrée remarquée dans le catalogue et permet de profiter de la dernière puce et d'un écran mini LED et ProMotion sans passer à la version M3 Pro plus coûteuse, mais à 1 999 euros en 2023,