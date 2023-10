M3 Pro : 6 cœurs performants et une bande passante inférieure aux M1 Pro et M2 Pro

M3 Pro : moins de cœurs performants que le M2 Pro

M3 Pro : une bande passante mémoire inférieure aux M2 Pro et M1 Pro

Depuis le lancement de ses puces Apple Silicon,. Pour la génération des M2 Pro et M2 Max, Apple s'est contenté d'ajouter 2 cœurs efficients par rapport aux M1 Pro et M1 Max. Ainsi, la partie CPU des M1 Pro et M1 Max était identique (sauf pour la bande passante mémoire, nous y reviendrons plus bas) avec 8 cœurs performants et 2 cœurs efficients, puis pour les M2 Pro et M2 Max avec 8 cœurs performants et 4 cœurs efficients.Pour les M3 Pro et M3 Max,. D'un côté, le M3 Pro dispose de 12 cœurs, comme les M2 Pro et M2 Max,. De l'autre, le M3 Max se distingue en proposant soit 14 cœurs (8 performants et 6 efficients), soit 16 cœurs (10 performants et 6 efficients). Notons qu'Apple profite encore du binning pour proposer une puce M2 Pro sur le MacBook Pro 14 d'entrée de gamme ne disposant que de 11 cœurs CPU (5 performants et 6 efficients) et 14 cœurs GPU (certains cœurs sont désactivés, ce qui permet de commercialiser des puces dont certains cœurs sont défectueux).Reste à savoir à quel point le changement de génération pour ces puces gravées en 3 nm (contre 5 nm pour les M1 et M2) permet de. Bien entendu, les 2 cœurs efficients supplémentaires ne comptent pas pour du beurre et nul doute que ce M3 Pro sera plus performant que le M2 Pro, mais cela reste un détail à garder en tête. Nous vérifierons tout cela lors de nos tests, par exemple sur des logiciels gourmands en cœurs performants, comme Logic Pro.Enfin, pour le GPU,(16 ou 19), mais avec des améliorations sur cette génération qui devraient compenser (à vérifier).Avec les M1 Pro/M1 Max et M2 Pro/M2 Max, les choses étaient simples. Les versions Pro disposaient d'une bande passante mémoire de 200 Go/s, et les versions Max doublaient cela pour atteindre 400 Go/s.De même, l. La bande passante reste très élevée sur toutes les puces, et ces réductions sur les M3 Pro et certaines M3 Max ne devraient pas avoir un impact très important pour la plupart des utilisateurs. Si toutefois votre usage met à profit la bande passante mémoire, cela peut être un point à prendre en compte au moment de l'achat.