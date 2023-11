La boîte à outil Audio Hijack propose la transcription automatique d'OpenAI

Audio Hijack 4.3 ajoute la transcription automatique

Une boîte à outil pour l'audio sur Mac

Avec cette nouvelle mouture numérotée 4.3,. La fonctionnalité proposée actuellement en bêta s'appuie sur la technologie Whisper d'OpenAI, la firme à l'origine de ChatGPT, sans coût supplémentaire (Whisper est open source).Le nouveau module permettra d'obtenir. Le module fonctionne en temps réel (les puces Apple Silicon sont alors recommandées mettant à profit le Neural Engine, mais un mode moins précis est proposé si votre Mac Intel est à la peine) et prend en charge plus de 50 langues avec détection automatique, dont le français. Whisper est efficace et cette nouvelle fonctionnalité d'Audio Hijack pourra rendre de fiers services, pour les créateurs de podcasts, mais également pour la prise de notes.Pour rappel(il a même été soutenu en secret par Steve Jobs (il faudra toutefois passer par le mode Recovery afin d'autoriser l'usage des extensions de noyau tiers pour le module logiciel ACE) et permet d'enregistrer n'importe quelle source provenant du Mac, y compris en mixant les applications et les sources physiques, d'appliquer des effets et plug-ins comme on le ferait au sein d'une STAN, et même d'assurer la diffusion avec affichage du nom des morceaux pour les auditeurs.. La mise à jour est gratuite pour les détenteurs d'une licence d'Audio Hijack 4.0, et les possesseurs de la version précédente peuvent quant à eux disposer d'une mise à jour pour 35 dollars HT.