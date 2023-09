OpenAI, une success story à presque 100 milliards de dollars

Une valorisation à peine croyable en moins d'un an !

La start-up californienne envisage de vendre des actions, dans le cadre d'une opération qui la valoriserait à. Il s'agit à peu près du. En pratique, OpenAI devrait autoriser ses employés à vendre leurs actions plutôt qu'organiser une levée de fonds.Pour rappel, en février, elle n'était évaluée qu'à 29 milliards de dollars -une belle performance par rapport aux 500 millions de dollars de pertes enregistrés en 2022. Il faut dire qu'avec laapparu en novembre 2022, la firme de Sam Altman est devenue une véritable machine à sous ! D'aprèsEt pourtant, à ses débuts, rien ne semblait joué d'avance. Pourtant, dès le départavait reconnu une opportunité hors norme et s'était dit. Pour le moment, Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans la start-up et possède 49% des actions d'OpenAI.Désormais, le groupe a procédé à une intégration de plus en plus poussée dans les différents programmes du groupe ou encore l' arrivée de Copilot . Sur ce coup, il a eu la main plus heureuse que Google Le cofondateur de Microsoft n'hésite à le clamer haut et fort. Pour lui, il s’agit dedepuis l’interface utilisateur graphique (GUI) présentée en 1980. D'après lui, nous serions bel et bien rentrés, celle de l'IA bien évidemment.Pour autant, d'autres n'ont pas dit leur dernier mot : lundi, Amazon a annoncé jusqu'à quatre milliards de dollars d'investissement dans Anthropic, une rivale d'OpenAI. Cette dernière a créé son propre chatbot -dénommé Claude- qui aurait bien plus d'éthique que ChatGPT...