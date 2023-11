Logic Pro gagne de nouvelles fonctionnalités sur Mac et sur iPad

Logic Pro : nouveautés de la version iPad

• Obtenez un mixage prêt à l'emploi avec l'assistant de masterisation et sa palette professionnelle d'outils intuitifs de modélisation audio

• Enregistrez en direct dans Quick Sampler pour créer des instruments et des batteries à l'aide du microphone intégré ou de n'importe quel périphérique audio connecté

• Interagissez de façon fluide entre des apps comme Dictaphone, avec une nouvelle prise en charge pour Split View et Stage Manager

• Sélectionnez et faites glisser plusieurs fichiers à la fois depuis l'app Fichiers pour générer rapidement des batteries ou ajouter des hampes à un projet

• Écoutez instantanément des échantillons, des boucles ou des instruments dans le navigateur en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas

• Le pack gratuit « Hybrid Textures » de Sample Alchemy inclut une collection de 70 patchs et plus de 80 boucles générés à partir de sons convertis en instruments jouables créatifs

Nouveautés de la version Mac

• Créez un mixage prêt pour publication avec l'assistant de masterisation et sa palette professionnelle d'outils intuitifs de modelage du son.

• Transformez n'importe quel échantillon audio en un son malléable que vous pouvez jouer grâce à Sample Alchemy

• Remodelez et remélangez radicalement le contenu audio avec Beat Breaker, un nouveau module sophistiqué de manipulation du temps et de la hauteur.

• Les nouveaux outils Coulisser et Pivoter permettent de déplacer le contenu d'une région indépendamment de sa position dans la timeline

• L'enregistrement en 32 bits à virgule flottante est désormais disponible quand vous utilisez des périphériques audio pris en charge

• Le pack gratuit « Hybrid Texture » de Sample Alchemy inclut une collection de 70 patchs et plus de 80 boucles générés à partir de sons convertis en instruments jouables créatifs

