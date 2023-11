MacBook Pro M3 : que pensez-vous du Noir sidéral (photos et sondage) ?

MacBook Pro M3 : noir, c'est noir ?

Gris sidéral à gauche, Noir sidéral à droite

Pas si sombre que ça !

plastique

Quid des traces de doigts ?

mangeant un max de chips

ces gougnafiers

Pour beaucoup d'utilisateurs, ce qui différenciera à coup sûr un MacBook Pro M2 Pro ou M2 Max des nouveaux M3 Pro et M3 Max,(Space Black dans la langue de Thom Yorke), à moins d'opter pour le traditionnel Argent (pour lequel, je l'avoue, j'ai un faible).. C'est donc un petit événement en soi, tout du moins si vous attachez un tant soit peu d'importance au look de votre matériel (certains s'en contrefichent, et lui colleront un maximum d'autocollants dès les premières minutes, ou encore une protection).Dès la sortie de la boîte,que nous devrions pouvoir apprécier pendant quelques années. Premier constat,. Ce sera bien entendu une question de goût, mais j'en suis soulagé, ayant eu peur de retrouver un résultat un peu tropEn fait,. Autant être honnête, je n'étais pas certain d'apprécier et je suis finalement (un peu) sous le charme. Cela reste sobre et plutôt classe.Apple indique avoir planché sur la conception de cette teinte afin d'éviter les traces de doigts (ceux qui ont un MacBook Air Minuit savent très bien de quoi je parle). Et bien,. Même eny mettant du mien, je n'ai pas réussi à sagouiner plus que ça le capot du Mac. Un bon point. Reste à savoir si la teinte sera résistante, et ne partira pas trop vite autour des ports pour ceux qui frottent un peu trop les connecteurs avant de réussir à les brancher (si vous faites partie decette caste, prenez un Argent).. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce nouveau coloris dans les commentaires ci-dessous. De mon côté, je retourne auprès des machines afin de vérifier ce qu'elles ont dans le ventre. A tout de suite.