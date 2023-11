Que vaut l'écran 20% plus lumineux des nouveaux MacBook Pro M3 ?

Un écran Liquid Retina XDR 20% plus lumineux en SDR

En assombrissant la pièce et sur des pages blanches, la différence est plus flagrante : M1 Pro à gauche, M3 Max à droite

Qu'est-ce que ça donne ?

En forçant le trait, l'ancien parait un peu plus "gris"

L'avis de Mac4Ever

L'écran Liquid Retina XDR est arrivé sur les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max en 2021, apportant(avec une dalle éclairée par 10 000 mini-LED) offrant une luminosité importante et un meilleur contraste, tout en proposant(ProMotion) pour plus de fluidité. C'est écran s'est depuis imposé comme un des meilleurs du marché, y compris face à certains modèles concurrents équipés d'une dalle OLED.Sur les MacBook Pro 14 et 16 M1 Pro/M1 Max et M2 Pro/M2 Max, la dalle offre un contraste de 1 000 000:1, une luminosité de 500 nits en SDR et de 1 000 nits constants en HDR, montant à 1 600 nits en pointe (permettant d'afficher cette luminosité sur une courte période). Pour les modèles 2023 équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max,Soyons honnêtes, à moins d'avoir les deux générations côte à côte, i. Cela reste toutefois un ajout agréable qui pourra s'avérer utile, par exemple pour travailler dans un milieu très lumineux, par exemple en extérieur par une journée ensoleillée. Habitant apparemment actuellement en plein cœur du Mordor, cet exemple ne pourra pas être illustré...Autre avantage intéressant,, offrant ainsi une meilleure cohérence entre les deux dalles si vous avez opté pour l'écran 5K d'Apple (ou un autre modèle offrant 600 nits, comme le Samsung ViewFinity S9 testé récemment dans nos colonnes ).Au final, ce nouvel écran est légèrement plus lumineux en SDR et conserve tous les avantages de celui équipant les modèles précédent. Ce sera évidemment, mais qui ne vous changera pas la vie si vous disposez déjà d'un MacBook Pro 14 ou 16 pouces Apple Silicon.