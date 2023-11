Internet par satellite : une offre d'Orange à moins de 50€, vraiment concurrente de Starlink ?

Image @ Orange

En effet,. Le but est bien évidemment de séduire ceux qui résident dans des zones non ou mal couvertes et qui n’ont pas accès à la fibre. Bref,Les clients pourront ainsi bénéficier du très haut débit ainsi que des appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine. Pour Orange,Mais en pratique, Orange a juste repris les offres de Nordnet (qui est sa propre filiale spécialisée dans l’Internet par satellite) pour afficher unavec le premier mois offert mais 12 mois d'engagement.si vous le posez vous-même. En revanche, il faudra compter. Ce sera alors plus cher que Starlink (450€), qui ne nécessite pas de pose.L'offre propose. Précisions que(mais modulaire) avec des débits allant jusqu’à 100 Mbits/s, 150 Mbits/s et 200 Mbits/s (à 39,90€, 49,90€ et 74,90€), les deux derniers incluant également des forfaits mobiles.Pas vraiment.En effet, si les kits d'installations sont plus abordables chez l'opérateur historique (si vous posez vous-même votre parabole),(à partir de 49,90€ contre 40€ chez la firme américaine), ce qui va s'en ressentir sur le long terme sur votre budget. En outre,alors que celle de Starlink est toute petite (de la taille d'un grand iPad) ce qui est nettement pratique à installer et esthétique.En pratique, elle va passer par un satellite conçu par Thalès et lancé en septembre 2022 par Ariane 5. En effet, cette dernière va utiliser le satellite Eutelsat Konnect VHTS . Certes, il s'agit du plus gros satellite européen jamais conçu avec 9 m de haut et 6,5 tonnes, mais il est situé àen orbite géostationnaire.(avec une latence de moins de 20 ms, soit 40 fois moins que ce qu'Orange pourrait proposer en l'état). En pratique,: la visio sera carrément impossible avec, tout comme les jeux vidéo.