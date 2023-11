Les appels d'urgence par satellite ne sont pas près d’arriver sur Android !

Rien de nouveau à signaler du côté d’Android !

Iridium a précédemment annoncé avoir conclu des accords avec Qualcomm pour permettre la messagerie par satellite et les services d'urgence dans les smartphones alimentés par les plates-formes mobiles Snapdragon utilisant le réseau satellite d'Iridium. Les entreprises ont développé et démontré la technologie avec succès ; cependant, malgré ce succès technique, les fabricants de smartphones n'ont pas inclus la technologie dans leurs appareils. Pour cette raison, le 3 novembre 2023, Qualcomm a informé Iridium qu'elle avait choisi de résilier les accords, à compter du 3 décembre 2023.

Une fonction dédiée à l’Urgence en zones blanches

. Cette dernière serait intégrée à la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, devait permettre aux smartphones compatibles de la proposer à partir du second semestre de 2023.Or force est de constater qu’il n’en est toujours rien. Au contraire, le projet semble compromis en l’état, car Iridium vient d’annoncer la dissolution du partenariat dans un communiqué de presse !D’après Qualcomm, la connexion par satellite proposée par Snapdragon devrait offrir une couverture véritablement mondiale d'un pôle à l'autre. Le réseau pourrait prendre en charge une messagerie bidirectionnelle en cas d'urgence, les SMS et d'autres applications de messagerie.Pour rappel, la fonctionnalité SOS d'urgence via satellite est réservée aux iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et au-delà. Elle permet -en cas de danger ou de situation extrême- d'envoyer un message aux services d'urgence en l'absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Pour développer cet énorme réseau, rappelons qu'Le service a d’abord été lancéen novembre 2022, avant une première extension pour la France, de l'Allemagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en décembre 2022. En mars 2023, d’autres pays sont venus se rajouter à cette: l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.