De nouvelles fonctions pour Final Cut Pro et Logic Pro sur Mac et iPad

Nouveautés de Final Cut Pro 10.7 pour Mac

• Faites automatiquement défiler la timeline pour que vos plans restent visibles sous la tête de lecture durant la lecture.

• Rendez le montage plus efficace en combinant un groupe sélectionné de plans connectés dans un scénario connecté.

• Affichez les couleurs de rôles vidéo et audio pour voir facilement l’organisation de la timeline en un clin d’œil.

• Le tout nouveau modèle d’apprentissage automatique de suivi des objets offre des résultats améliorés pour l’analyse de mouvement de visages et d’autres objets sur des ordinateurs Mac dotés d’une puce Apple.

• Utilisez la fonctionnalité améliorée « Afficher dans le navigateur » pour trouver facilement un plan dans le navigateur sans perdre votre collection de mots-clés ou votre collection intelligente.

• Exportez plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément des segments vidéo sur tous les moteurs de données disponibles (requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max).

Nouveautés de Final Cut Pro 1.3 sur iPad

• Enregistrez une voix hors-champ et de l’audio en direct directement dans la timeline à l’aide du micro intégré de l’iPad ou d’un micro externe.

• Composez une apparence parfaite à l’aide de nouveaux préréglages sensationnels d’étalonnage des couleurs.

• Choisissez parmi une sélection de nouveaux titres et générateurs.

• Augmentez l’efficacité du montage en groupant des plans connectés dans un scénario connecté.

• Contrôlez la stabilisation en mode caméra pro.



Nouveaux raccourcis clavier :



• Grouper des plans dans un scénario connecté : Commande + G

• Dissocier des plans d’un scénario connecté : Majuscule + Commande + G

• Afficher ou masquer le panneau « Enregistrer une voix hors-champ » : Majuscule + V

• Démarrer ou arrêter l’enregistrement de l’audio dans le panneau « Enregistrer une voix hors-champ » : Majuscule + Option + R

• Lire en plein écran : Majuscule + Commande + F

• Activer ou quitter le mode « Image dans l’image » : Commande + 3

Logic Pro : nouveautés de la version iPad

• Obtenez un mixage prêt à l'emploi avec l'assistant de masterisation et sa palette professionnelle d'outils intuitifs de modélisation audio

• Enregistrez en direct dans Quick Sampler pour créer des instruments et des batteries à l'aide du microphone intégré ou de n'importe quel périphérique audio connecté

• Interagissez de façon fluide entre des apps comme Dictaphone, avec une nouvelle prise en charge pour Split View et Stage Manager

• Sélectionnez et faites glisser plusieurs fichiers à la fois depuis l'app Fichiers pour générer rapidement des batteries ou ajouter des hampes à un projet

• Écoutez instantanément des échantillons, des boucles ou des instruments dans le navigateur en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas

• Le pack gratuit « Hybrid Textures » de Sample Alchemy inclut une collection de 70 patchs et plus de 80 boucles générés à partir de sons convertis en instruments jouables créatifs

Motion, iMovie et Compressor

Nouveautés d'iMovie 10.4 sur Mac:



• Exportez plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément des segments vidéo sur les moteurs de données disponibles (requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max).

Nouveautés de Motion 5.7 :



• Le tout nouveau modèle d’apprentissage automatique de suivi des objets offre des résultats améliorés pour l’analyse de mouvement de visages et d’autres objets sur des ordinateurs Mac dotés d’une puce Apple.

• Les arrière-plans de modèles de titre sont désormais désactivés par défaut.

• Un problème où les modules basés sur FxPlug cessaient de répondre à l’annulation d’une analyse est résolu.

Nouveautés de Compressor 4.7 :



• Exportez plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément les segments vidéo sur les moteurs de données disponibles (requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max).

• Créez, configurez et générez des paquets stéréoscopiques pour l’iTunes Store.

• Affichez l’aperçu de la vidéo encodée Log avec ou sans Log appliqué.

• Les sorties JSON et XML sont maintenant prises en charge pour les envois de lot quand vous utilisez la ligne de commande.

• Le contenu HDR s’affiche à présent dans l’espace colorimétrique correct dans le visualiseur.

La nouvelle mouture de Final Cut Pro pour Mac introduira, permettant aux utilisateurs de rester plus facilement concentrés en gardant leurs clips visibles sous la tête de lecture pendant la lecture. Les éditeurs pourront modifier la vue de leur timeline en temps réel pendant la lecture grâce à l'outil Zoom et aux raccourcis clavier.La version 10.7 permettra d'optimiser l'édition de projets complexes en affichant simplement l'organisation de la timeline etEnfin,en envoyant automatiquement des segments vidéo aux moteurs multimédias disponibles pour un traitement simultané.Avec cette nouvelle itération de Final Cut Pro pour iPad,en appuyant sur le bouton enregistrer directement pendant la lecture (avec un compte à rebours).Cette nouvelle version, en combinant et consolidant un groupe de clips ou de scénarios via une nouvelle commande, et en offrant de nouveaux raccourcis clavier., permet de simplifier l'étape importante du mastering en proposant un assistant ainsi que des outils optimisés, et de mettre à profit le microphone intégré de l'iPad ou un modèle externe pour enregistrer des sons au sein de Quick Sampler. Apple propose également un pack gratuit Hybrid Textures pour Sample Alchemy.Sur Mac, Logic Pro reçoitApple en profite également pour offrir à