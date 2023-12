Le Snapdragon X Elite mettrait une fessée au M3 d'Apple

Qualcomm Snapdragon X Elite

21% plus performant que le M3 en multicœur

Pou rappel,une puce ARM pour ordinateurs portables offrant des performances de premier ordre selon la firme. Gravée en 4nm par TSMC, la puce s'appuie sur les travaux de Nuvia, la prometteuse startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm.La puce est épaulée par jusqu'à 64Go de RAM LPDDR5X etcontre 3,49 GHz pour les M2 (sauf le M2 Max qui atteint 3,68 GHz) et 4,05 GHz pour les très récents M3 . Qualcomm indique que, par exemple dans une machine fine et dépourvue de ventilation à l'image du MacBook Air Lors 'une démonstration faite à nos confrères de Digital Trends soit une hausse de 21%. Si ce score est impressionnant, surtout pour un premier jet, il faut rappeler que la puce M3 ne disposede 8 cœurs CPU, contre 12 pour le Snapdragon X Elite (les M3 Pro et M3 Max seront des concurrents plus sérieux).Comme d'habitude,Pour que le Snapdragon X Elite puisse vraiment briller, il faudra également que la version ARM de Windows fasse de beaux progrès afin d'en tirer le plein potentiel. L'arrivée de puces ARM performantes pour ordinateurs chez Qualcomm est toutefois une bonne chose puisque