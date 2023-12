Apple travaille toujours sur FaceID sur le Mac !

A quand Face ID sur le Mac ?

Electronic Device Including a Camera Disposed Behind a Display

Image Patently Apple

Le document au nom plus qu'évocateur () décrit un dispositif comprenant une caméra frontale derrière un écran, qui peut capturer et analyser le visage d'un utilisateur. Si cela ne s'appelle pas Face ID, ça y ressemble fortement.. Elle décrit sommairement le système intégré à un appareil et une caméra disposée derrière la surface de l'écran. Elle évoque un système de filtres et de capteurs pour établir une carte d'identité faciale. Mais ce brevet n'est pas vraiment une nouveauté, car Apple en avait déjà déposé un il y a 6 ans sur le même sujet.Pour rappel, en octobre 2021, Tom Boger -- et John Ternus --, étaient revenus sur certaines questions, notamment l’absence deou encore le Mac tactile.En pratique, Face ID sur le Mac serait probablement plus facile pour l'utilisateur que Touch ID sur le clavier. En effet, la machine pourrait se déverrouiller dès qu’un utilisateur regarde l'écran, tout comme il le ferait sur l'iPhone et l'iPad.