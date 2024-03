Google Chrome va étendre son option pour créer des Web Apps

Auparavant, Apple avait annoncé son intention de supprimer la possibilité de créer des applications Web sur l'écran d'accueil dans l'UE, et ce dans le cadre de nos efforts pour nous conformer au DMA. Cette décision avait été prise au regard des problèmes complexes de sécurité et de confidentialité en lien avec les applications Web pour prendre en charge les navigateurs alternatifs, ce qui nécessiterait une nouvelle architecture d'intégration qui n'existe pas actuellement dans iOS.



Nous avons reçu des demandes pour continuer à offrir un support pour les applications Web sur l'écran d'accueil dans iOS, nous avons décidé de continuer à offrir cette solution au sein de l'UE. Ce support signifie que les applications web de l'écran d'accueil continuent d'être construites directement sur WebKit et son architecture de sécurité, et s'alignent sur le modèle de sécurité et de confidentialité pour les applications natives sur iOS.



Les développeurs et les utilisateurs qui peuvent avoir été touchés par la suppression des applications Web de l'écran d'accueil dans la version bêta d'iOS dans l'UE peuvent s'attendre au retour de la fonctionnalité existante pour les applications Web de l'écran d'accueil avec la disponibilité d'iOS 17.4 au début du mois de mars.