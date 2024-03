Les iMac M3 en approche sur le Refurb en France !

Les iMac M3 lancés en octobre dernier et dont vous pouvez retrouver notre test complet . Il est ainsi possible de s'offrir une configuration d'entrée de gamme avec une puce M3 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD pour 1 099 dollars US, soit une ristourne de 200 dollars sur le tarif officiel.GénéralementPatience donc, les iMac M3 devraient arriver prochainement sur le Refurb en France, ce qui pourrait vous permettre de faire de belles économies sur vous lorgnez sur le dernier tout-en-un d'Apple.Pour rappel, passer par le Refurb permet d'avoir la certitude de recevoir une machine comme neuve et avec tous les accessoires, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.