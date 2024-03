Achèteriez-vous des AirPods reconditionnés par Apple ?

Bientôt des AirPods sur le Refurb en France ?

L'onglet n'est pas encore achalandé, mais il liste d'ores et déjà les AirPods 3 avec boitier de charge Lightning ou MagSafe, ainsi que les AirPods Pro 2.Pour rappel, les produits du Refurb sont la plupart du temps très difficile à distinguer d'un produit neuf, avec de petites attentions que vous n'êtes pas certains de retrouver chez les revendeurs tiers de produits reconditionnés, comme des batteries neuves.. En effet, non seulement les remises pourraient ne pas être aussi intéressantes que celles proposées actuellement par les revendeurs sur les différentes générations d'AirPods, mais Apple a également ajouté la catégorie HomePod en septembre dernier , sans avoir proposé ses enceintes par ce biais depuis.ou si certains points, comme le fait que ces AirPods aient pu être portés, seraient en frein à votre achat.Les iPhone ont également récemment fait leur retour en France, mais notre territoire reste privé de la possibilité d'acheter des iPad reconditionnés par Cupertino.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.