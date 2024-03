Jusqu'à 1162€ d'économie sur l'écran 6K Pro Display XDR d'Apple !

Un écran haut de gamme !

Un tarif à la hauteur

Apple présente le Pro Display XDR comme. Plus de 40% plus grand que l'écran de l'iMac 5K. Il s'agit d'une dalle LCD mini-LED de 32 pouces 60 Hz, avec une définition de 6016x3384, pour 20,4 millions de pixels, soit. Cet écran propose du HDR avec une luminosité culminant à 1 600 nits en HDR (500. nits en SDR) et un contraste de 1 000 000: 1.L'écran Pro Display XDR d'Applesoit une remise de 860 euros, et, soit une ristourne de 1 162 euros sur le tarif officiel.