Un DAS 4 baies en USB-C à 10Gb/s chez TerraMaster

Un DAS 4 baies en USB-C chez TerraMaster

Pas de RAID mais un boitier silencieux

Pas de fioritures sur le D4-320 de TerraMaster

(et non sur le réseau comme un NAS, pour Network Attached Storage). Le D4-320 se démarque donc du modèle précédent D4-300 grâce à son port USB-C 3.2 Gen2 à 10 Gb/s, contre 5 Gb/s pour la génération précédente.La bande passante de l'USB-C 3.2 Gen2 permettra. Le constructeur promet un fonctionnement silencieux tout en gardant les disques/SSD au frais avec un ventilateur 50% moins bruyant que la génération précédente, et un niveau sonore ne dépassant pas les 21 dBA (17,3 dBA en mode veille).Si les 4 baies et les disques durs de grandes capacités permettront de caser jusqu'à 88 To au sein du boitier,(JBOD pour Just a Bunch of Disks)., et il faudra passer par une solution logicielle si vous voulez absolument en profiter (ou choisir un autre produit plus adapté à vos besoins).Le D4-320 dispose d'un seul port USB-C, est livré avec un câble USB-C vers USB-C d'un mètre et