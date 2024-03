Canva ne veut pas perdre les utilisateurs d'Affinity !

Un nouveau concurrent sérieux pour Adobe

En effet, l'annonce a soulevé un certain nombre d'inquiétudes de la part des utilisateurs (que vous avez d'ailleurs manifesté en commentaires), aussi bien. Sur le site web de ce dernier , les nouveaux partenaires ont entendu les remarques et souhaité se montrer rassurants, jouant la carte de la transparence (en espérant qu'ils s'y maintiennent sur le long terme).Ce sont en effet quatre promesses qui sont couchées par écrit ! La première porte sur la). La deuxième insiste sur le, assurant qu'il n'est pas question d'absorber cette dernière par Canva. La troisième revient sur l'(gratuit pour les écoles et les associations à but non lucratif) et la dernière sur la(avec l'annonce d'un questionnaire à venir).En effet, la plateforme graphique va ainsi augmenter son champs d’activité en s'offrantqui placent depuis des années en concurrents sérieux d'Adobe. Notons qu'Affinity est la dernière acquisition de Canva en Europe, après Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019) et Pixabay (2019). Une belle performance pour Canva qui a ouvert son premier siège européen en 2023.En tout état de cause, cette acquisitionde concevoir une, à destination d'un public large, aussi bien des professionnels que des personnes ne disposant pas d'une formation en conception.Affinity propose une belle. En effet, avec Affinity Designer 2 (logiciel de graphisme vectoriel), Affinity Publisher 2 (logiciel de mise en page) et Affinity Photo 2 (logiciel de retouche photo), les trois logiciels permettent deDe son côté, Canva propose une app Canva: Éditeur Photo et Vidéo , qui se veut une plateforme de communication visuelle. Il est ainsi possible de créer ses propres présentations, vidéos, t-shirts, sites Web, etc. Le tout avec quelques modèles gratuits pour la version gratuite et plus 100 millions de photos, vidéos, pistes audio, illustrations, 1To de stockage, etc. avec la version Premium à 109,99 euros par an.Une promo est d'ailleurs en cours pour(au lieu de 179,99 euros) pour l'ensemble des trois logiciels très prisés par les utilisateurs, sur le site de l'éditeur.