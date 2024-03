Après la NES, 8BitDo mise sur les nostalgiques du Commodore 64 !

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - C64 Edition

ordinateur personnel

Le fameux Commodore 64

NES ou Commodore 64, entre les deux mon cœur balance

Qwerty et Windows/Android only

Le nouveau Retro Mechanical Keyboard - C64 Edition du constructeur 8BitDo, bien connu des amateurs d'émulation pour ses manettes singeant le design de modèles iconiques,Pour rappel, il s'agit d'unlancé en 1982 et ayant eu un grand succès commercial, et de très nombreux fans qui en parlent encore avec un vibrato ému dans la voix.Si la copie n'est pas parfaite,(pour Nintendo Entertainment System).On retrouve donc les même caractéristiques techniques avec 87 touches, un châssis en aluminium,(Bluetooth, 2,4 GHz via un dongle USB fourni et disposant d'un rangement dédié sous le clavier, ou filaire), et pousse le vice jusqu'à fournir lesqui se justifiaient plus facilement sur la version NES.Si l'intérêt de ces magnifiques boutons reste à prouver,Le clavier est d'ores et déjà disponible en précommande au tarif de 109,99 dollars sur Amazon US. Malheureusement, 8BitDo indique(ou plus récent)