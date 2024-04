Avez-vous des soucis avec les SSD et disques externes sous macOS Sonoma ?

Des soucis avec les disques externes sous macOS Sonoma

Des problèmes en ExFat avec macOS Sonoma ?

Apple n'est pas très généreux avec le stockage interne de ses Mac depuis le passage aux SSD, mais même avec un stockage interne plus important, il est parfois nécessaire de transférer des données entre deux machines. Lorsqu'il n'est pas envisageable de passer par un réseau,(ou une clé USB).Si vous travaillez sur différentes plateformes, comme un Mac et un PC, et que vous devez transférer fréquemment des données,, un format que macOS comme Windows peuvent lire et écrire.Il semblerait que. Selon les différents témoignages publiés sur les réseaux sociaux comme sur l es pages de support officielles d'Apple, ce bug touche les Mac dotés d'une puce Apple Silicon comme Intel, et serait spécifique à Sonoma puisque les problèmes disparaissent pour ceux qui décident de repasser sous Ventura, y compris en utilisant les mêmes disques et SSD qui étaient récalcitrants avec la dernière mouture de macOS.Plus exactement,. Le problème avec ces formats, c'est qu'il ne sont pas pris en charge par Windows, et qu'il faudra alors utiliser des outils logiciels, la plupart du temps payants, comme MacDrive d'OWC ou APFS for Windows et HFS+ for Windows de Paragon Software, pour en profiter pleinement sur les deux plateformes., qui serait au courant de ce problème selon certains témoignages d'utilisateurs ayant eu un conseiller technique au téléphone.Il faudra donc attendre patiemment une mise à jour salvatrice pour retrouver un comportement normal avec les volumes formatés en ExFAT. Nous n'avons pas rencontré ce bug sur les machines de la rédaction, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.