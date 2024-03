Des boitiers Thunderbolt pour utiliser 2 cartes PCIe sur les Mac chez Sonnet !

Des boitiers Thunderbolt pour cartes PCIe chez Sonnet

Une gamme Echo complète

Echo II DV Desktop

xMac Studio avec module Echo II DV

Le nouveau Mac Pro Apple Silicon, comme les versions précédentes avec des processeurs Intel, sont les seuls de toute la gamme Apple à disposer de ports PCIe. En passant à l'ère Apple Silicon, le Mac Pro a grandement perdu en intérêt , avec l'impossibilité d'augmenter soi-même la RAM, ou de remplacer le GPU. Si vous avez opté pour un Mac Studio Mac mini , un iMac ou un MacBook Air Sonnet présente donc, permettant de profiter de vos cartes PCIe sur les Mac dépourvus des ports adéquats. Si les eGPU sont devenus totalement inutiles sur les Mac Apple Silicon, il est toujours possible d'utiliser un boitier Thunderbolt afin de profiter de vos cartes accélératrices pour le traitement vidéo et audio (comme les HDX d'AVID), ou encore pour étendre les possibilités de vos machines en ajoutant du stockage, des ports USB, Thunderbolt, ou Ethernet.Disponibles en différents formats, dont un rack permettant d'intégrer un Mac Studio, l. Les quatre références prennent en charge les cartes PCIe standard, à hauteur et longueur maximales (31cm).L'Echo II DV Desktop se présente sous la forme d’un châssis de bureau assez compact, l’Echo II DV Rackmount propose un boîtier 2U à installer au sein d'un rack et le module Echo II DV est une mise à niveau pour une utilisation dans les boîtiers modulaires de bureau et de montage en rack Sonnet DuoModo, ainsi que dans les xMac Studio pour les Mac Studio. Les boitiers disposentchacun équipé de sa propre interface Thunderbolt.Les Echo II DV Desktop, Echo II DV Rackmount, xMac Studio/Echo II DV et le module Echo II DV sont