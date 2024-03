De puces M3 Ultra et M3 Extreme surpuissantes en approche ?

Une puce M3 Ultra monolithique et surpuissante...

...permettant l'avènement d'une puce M3 Extreme

Enfin un Mac Pro digne de ce nom ?

d'une seule pièce

Pour les gammes M2 et M3,Si ces puces sont déjà très puissantes, cette conception combinant deux puces Max a quelques inconvénients, dont celui de s'appuyer sur des puces pensées pour intégrer les MacBook Pro, des machines portables nécessitant des CPU et GPU économes en énergie.. C'est en tout cas ce qu'avance Vadim Yuryev après avoir analysé la puce M3 Max qui semble dépourvue des interconnexions que l'on retrouve sur les puces M1 Max et M2 Max.En ne couplant pas deux puces M3 Max,En effet, sur les Mac Studio et Mac Pro qui accueillent ces puces Ultra, lEn prenant la place de cœurs efficients,. Apple a de la marge face à la concurrence sur ce point, même si la firme met en avant sa gestion maitrisée de l'énergie (elle mangerait alors un peu son chapeau, mais pour une bonne raison), cette dernière est surtout pensée pour les machines portables, et devient clairement un inconvénient dans des machines comme le Mac Studio et le Mac Pro.Autre avantage d'une puce M3 Ultra. Cette M3 Extreme serait parfaite pour permettre au Mac Pro Apple Silicon de briller à nouveau en coiffant la gamme, et de se distinguer enfin du Mac Studio.Reste à savoir si nous verrons vraiment arriver ces M3 Ultra et M3 Extreme (on croise les doigts) qui permettraient à Apple. Nous pourrions bien avoir une petite idée des plans d'Apple dans quelques semaines, à l'occasion de la WWDC 2024 qui se tiendra du 10 au 14 juin.