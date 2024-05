Qu'attendre de Freeform sous macOS 15 ?

Des nouveautés à venir

Freeform Scene

Snap To Grid

Generative Playground

Qu'est ce que Freeform ?

Freeform Apple Télécharger

Ainsi, l'application bénéficierait. Cette dernière permettra de sélectionner et de modifier desCes sections pourraient donc être éditées, enregistrées, exportées sous forme de fichiers PDF ou imprimées directement à partir de l'interface utilisateur intégrée à l'application. Elles seraient aussi, ce qui facilitera le partage et l'édition des documents, toujours dans une approche collaborative.On trouverait des(en bas à gauche), sous forme. Les utilisateurs verraient une nouvelle icône (trois petites lignes parallèles), et il leur suffirait de cliquer dessus pour afficher le menu dédié aux scènes. A côté, Apple introduirait- Enregistrer - Maj + Commande + S)- Scène suivante - Option + Commande + ]- Scène précédente - Option + Commande + [D'après nos confrères américains, cette option faciliterait considérablement la, et ce, en permettant une navigation rapide entre des zones spécifiques et accélérant la phase de mise en page. Le travail collaboratif serait plus agréable et plus fluide, avec des modifications à la volée immédiatement répercutées., qui permettra de réguler le placement et l'alignement des objets par rapport à la grille. Ce genre d'option existe déjà dans différentes applications liées à la conception, comme Adobe Photoshop, Microsoft Excel et Archicad.Enfin, comme l'IA est partout,(ndlr : il s'agit d'un outil de génération et d'édition d'images lié au projet Greymatter ). A contrario, cela pourrait signifier d'autres fonctions liées à l'IA pour l'app Freeform.Il s'agit d'un tableau blanc numérique qui devrait répondre parfaitement aux séances de brainstorming, et renforcer le rôle professionnel de la tablette. Les utilisateurs pourront ainsi y schématiser de nouveaux projets, assurer un partage en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. La fonction sembleL'application Freeform prend en charge: photos, vidéos, Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos directement à partir de votre Pellicule dans l'application Photos, ou prendre une photo avec votre iPhone ou votre iPad. Les photos et vidéos ajoutées au projet peuvent être, recadrées, visualisées en entier et superposées avec d'autres images et formes.