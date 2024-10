Série noire pour Apple, qui retire la dernière bêta de watchOS 11.1 !

Trois systèmes à revoir !

2024, une année exceptionnelle pour les bugs !

La liste commence à être longue. La version finale d'iPadOS 18 brique l'iPad Pro M4. La bêta 5 d'HomePod 18.1 . qui en fait de même avec les HomePod mini. Désormais, c'est au tour de la bêta 3 de watchOS 11.1, qui bloque les Apple Watch. Au total,Et la même décision de Cupertino : le retrait des versions incriminées.Sur, plusieurs utilisateurs ont remonté des problèmes avec leur Apple Watch après la mise à jour vers la nouvelle version bêta :au niveau des notifications de Messages. Mais on trouve aussi, sans pouvoir être redémarrés efficacement. En effet, le redémarrage forcé permet de récupérer sa montre une minute, avant d'être à nouveau gelée.Mais cette année semble particulièrement chargée. En effet outre les bugs, les appareils sont carrément bloqués (pourront-ils être réparés un jour ou pas ?) et Apple retire les systèmes incriminés. On est donc loin de la simpe instabilité logicielle et on se demande si la firme ne devrait pas passer plus de temps entre les bêtas plutôt que d'arriver à ce genre de situations...Du côté d', on a des soucis avec Messages ou de réactivité au niveau de l'écran tactile. De son côté, MacOS Sequoia ne semble pas s'en sortir indemne ! De quoi refroidir les utilisateurs et les inciter à attendre, surtout qu'il n'y pas de fonctions d'IA dans ces versions!(le seul produit à avoir cette puce, rappelons le). Tant et si bien que Cupertino a suspendu en catastrophe le déploiement de la mise à jour au bout de 24 heures et n'a pas encore déployé de nouvelle version pour les utilisateurs de la tablette. Bref, on attend les correctifs qui ne devraient plus trop tarder...