Prise en main du tout nouveau clavier Logitech POP Icon Keys

Un look coloré au bureau !

de personnaliser encore plus son espace de travail

mon

Chez Logitech, nous pensons qu'il est possible d'obtenir le style et le design que l'on souhaite pour son espace de travail sans compromettre la productivité et le confort. POP Icon Keys offre une expérience de frappe fluide et des raccourcis intelligents pour optimiser la productivité, dans un design soigneusement conçu . Art O'Gnimh, Directeur général de la division des espaces de travail personnels chez Logitech

La version blanc/gris/ orange qui rappelle le crayon

Un clavier universel

frappe réactive, silencieuse et intuitive

Des touches personnalisables

mode travail

mode pause

ET la souris ?

Disponibilité et prix

• Les POP Icon Combo sont disponibles en orange/blanc cassé et lilas/blanc cassé au prix de vente conseillé de 79,99 €

• Le clavier POP Icon Keys graphite/vert à 59,99 €

• La souris POP Mouse (en graphite, lilas, blanc et rose) à 29,99 €.

• Le sous-mains Logitech (19,99 €) pour une

configuration de bureau complète adaptée à chaque esthétique.

Ayant déjà proposé par le passé plusieurs accessoires aux couleurs pêchues (comme le POP Keys ), l'accessoiriste propose, et ce, sans faire l’impasse sur les fonctionnalités essentielles.On trouve ainsi trois modèles, une, un modèlequi n’est pas sans rappeler le Logitech Crayon et un très audacieux lilas/blanc, qui détonnera survotre bureau. Ce dernier est en effet doté des plus fort contrastes, le blanc tranchant bien sur le violet.On retrouvequi est commune à tous les claviers de la marque avec des formes arrondis, des coins jusqu’au bout des touches. On notera aussi un rebord en plastique transparent tout autour du clavier -quel que soit le modèle.Avec ce POP Icon Keys, Logitech propose une. Notons qu’il n’y aet que les touches sont légèrement concaves.Comme il s’agit d’un clavier universel,, les touches de chiffres, de caractères spéciaux et de fonctions proposent plusieurs options -qui seront effectives automatiquement selon le système utilisé. Il est possible de connecter jusqu'à trois ordinateurs, téléphones ou tablettes différents en même temps.Le clavier est légèrement moins compact et légèrement plus lourd (530 grammes) qu'un clavier Apple. Il fonctionne sur pile (fournie) et affiche uneLe clavier est doté de, depuis l'application gratuite Logi Options+ , ce qui permet de glisser les actions les plus souvent utilisées, de travailler de manière efficace et donc de gagner du temps.En un clic, il est possible de passer duauen accédant à une suite d'outils de travail, en ouvrant ses applications préférées de réseaux sociaux, de musique et de vidéo, ou bien enAu niveau des, on trouve les raccourcis courants comme mute, capture d’écran, un menu emoji, ou d’autres qui peuvent être personnalisées là encore via via l'application.La souris est un peu plus classique. Il s’agit d’uneassortie, qui dispose d'une SmartWheel pour une navigation précise et de la technologie Silent Touch qui élimine 90% du bruit des clics.Elle possède également deuxvia Logi Options+ . Fonctionnant sur pile, elle dispose d’une autonomie allant jusqu'à 24 mois et peut également se connecter et basculer entre trois appareils.Pour l’acquérir, il faudra se rendre sur leet auprès de votre revendeur préféré. L'application Logi Options+ peut être téléchargée sur logi.com