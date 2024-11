Test Mac Mini M4 : une petite machine qui a tout d’une grande

Photo : The Verge

Alors que le Mac Mini a toujours été une porte d’entrée abordable vers l’écosystème Apple, cette version M4 introduit des fonctionnalités de pointe et un look modernisé, le plaçant à mi-chemin entre l’iMac et le Mac Studio. Les journalistes qui ont eu le produit en avant première, se sont penchés sur ses atouts, sur sa, pour en évaluer l’efficacité et le positionnement dans la gamme Mac.Le design du Mac Mini M4 a suscité l’enthousiasme pour sa taille compacte et son esthétique épurée. Chris Welch de The Verge s’émerveille devant, soulignant que le nouveau modèle mesure seulement 5 x 5 pouces (12,7 x 12,7 cm). Cette miniaturisation permet de libérer de l’espace de travail sans sacrifier les performances, ce qui plaît autant aux utilisateurs lambdas qu’aux professionnels. Brenda Stolyar de WIRED estime que ce format réduit estgrâce à sa compatibilité avec une variété de moniteurs et de périphériques.Andrew Cunningham d’Ars Technica mentionne une similitude avec l’Apple TV ou le Mac Studio, une comparaison qui montre bien l’évolution de la conception chez Apple. Bien sûr, tous notent un choix de design discutable :, ce qui peut compliquer son accès.Sur le plan des performances, le M4 impressionne par son efficacité, notamment pour les tâches de bureautique et de création multimédia. Jason Hiner de ZDNET décrit le M4 comme. Brian Heater de TechCrunch souligne que le modèle M4 Pro avec ses 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU se montre capable de concurrencer des machines bien plus coûteuses, y compris pour des charges de travail complexes.La version M4 Pro bénéficie également d’un modepour booster les performances graphiques, un ajout qui, selon Devindra Hardawar d’Engadget,, bien que ce mode génère un certain bruit de ventilation. Andrew Cunningham note cependant que l’amélioration en performance est minime pour la plupart des tâches, ce qui le rend surtout utile pour des travaux intensifs et prolongés.Le Mac Mini M4 se démarque par une meilleure connectivité, avec trois ports Thunderbolt 4 et deux USB-C en façade, un ajout largement apprécié par la presse. Devindra Hardawar d’Engadget se réjouit de cette accessibilité frontale des ports, permettant. Mais attention, le Mac Mini a fait l’impasse sur certains éléments, comme le lecteur de carte SD, un point de déception pour Chris Welch, qui rappelle que cet ajout est crucial pour les créatifs.Jason Hiner de ZDNET salue lui l’inclusion du Thunderbolt 5 dans le modèle M4 Pro , avec, mais souligne que seuls les utilisateurs aux besoins exigeants pourront vraiment en tirer parti. Quant aux connectiques HDMI et Ethernet, elles répondent aux attentes, bien qu’il soit dommage que le port USB-A ait disparu, une décision qui peut obliger à utiliser des adaptateurs pour certains périphériques.Enfin, la question du prix du Mac Mini M4 suscite des avis mitigés. Avec un prix d’entrée de 699 euros, le modèle standard est loué par Chris Welch comme. Andrew Cunningham d’Ars Technica voit ce tarif comme une incitation pour ceux qui n’ont pas encore franchi le cap Apple. Cependant, une fois les configurations haut de gamme ajoutées, les prix grimpent rapidement, jusqu’à plus de 5000 euros pour un modèle M4 Pro entièrement équipé, ce qui le rapproche dangereusement du Mac Studio.Devindra Hardawar tempère l’enthousiasme en rappelant que. Selon lui,, tandis que ceux qui recherchent un poste de travail économique trouveront leur bonheur avec la version de base. Jason Hiner encourage les utilisateurs ayant déjà un Mac Mini récent (M1 ou M2) à évaluer leurs besoins réels avant de passer au M4, surtout si aucune baisse de performance n’est observée.Le Mac Mini M4 séduit par sa puissance compacte, sa connectivité modernisée et, tout en se heurtant à des limites pour les usages les plus exigeants. Que l’on recherche un ordinateur discret et puissant ou un modèle de travail intensif, le Mac Mini M4 s’avère en tous cas être une option intéressante.Là aussi vous aurez rapidement nos premiers retours sur cette machine que nous attendons nous aussi avec impatience !, comme vous, si vous l’avez précommandé assez tôt !