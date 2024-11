Le MacBook Pro M4 utilise la technologie Quantum Dot pour son écran, une première

Une innovation discrète mais majeure

Les nouveaux MacBook Pro M4 d’Apple intègrent, sans grande fanfare, une avancée technologique notable : des écrans utilisant la technologie Quantum Dot. Bien que l’entreprise continue de promouvoir sa technologie mini-LED, elle n’a pas communiqué sur ce changement technique, révélé par un expert sur X.Les Quantum Dots, désormais, offrent une meilleure précision des couleurs et une luminosité renforcée, tout en respectant davantage les normes environnementales.Les écrans Quantum Dot utilisent des nanocristaux qui émettent une lumière isotrope lorsqu’ils sont stimulés par le rétroéclairage.La luminosité des MacBook Pro M4 atteint ainsi 1 000 nits en SDR, contre 600 nits sur les versions précédentes, rendant ces écrans particulièrement adaptés à des usages professionnels exigeants, comme la retouche photo ou le montage vidéo, même en environnement très lumineux. Cette avancée pourrait également améliorer la fluidité des mouvements affichés à l’écran.La technologie Quantum Dot est utilisée depuis plusieurs années dans les téléviseurs haut de gamme de marques comme Samsung et Sony.Grâce aux avancées récentes, les écrans Quantum Dot cadmium-free sont devenus une alternative viable. Par rapport au film phosphore rouge KSF, cette technologie offre des performances supérieures en termes de rendu des couleurs et d’efficacité énergétique, tout en respectant l’environnement, un aspect crucial pour Apple.Reste à voir si l’adoption de cette technologie n’incitera pas Apple à repousser encore le passage à l’OLED, prévu pour 2026 mais potentiellement retardé à nouveau.