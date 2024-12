Microsoft Recall : un peu trop fouineur pour le moment

Une idée prometteuse, mais une exécution qui déçoit

Tout dépend du contexte

Sécurité ou menace potentielle ?

Le principe de Microsoft Recall est assez simple,, pour vous permettre de retrouver facilement un document, une page web ou une action passée. En théorie, ces captures doivent être chiffrées, accessibles uniquement en passant par des mesures de sécurité (biométrie ou mot de passe), et protégées par un filtre censé empêcher la sauvegarde des données sensibles, comme les numéros de carte bancaire ou de sécurité sociale.Sur le papier, c’est rassurant. Dans les faits, pas tellement. Lors de tests menés par Tom’s Hardware, Recall a montré des lacunes., tout comme un formulaire PDF avec un numéro de sécurité sociale et une date de naissance. Le filtre qui aurait dû empêcher ces captures était pourtant bien activé.Ce qui agace, c’est que le filtre fonctionne… parfois., et n’a capturé que les écrans précédant ou suivant l’entrée des données sensibles. Mais dès qu’il s’agit de contextes plus variés – un fichier texte, un formulaire personnalisé ou un PDF –, le filtre ne fonctionne plus vraiment. Microsoft , conscient du problème, demande aux utilisateurs de signaler ces failles via son Feedback Hub.pour mieux identifier les contextes où les données sensibles apparaissent, mais pour l’instant, attention.Si Recall est opt-in (vous devez activer la fonctionnalité manuellement), ses petites faiblesses actuelles posent question. Les captures d’écran sont chiffrées et stockées localement, mais un accès malveillant (via un mot de passe compromis ou un outil de contrôle à distance comme TeamViewer) pourrait exposer des données.Pour rappel, Microsoft Recall est disponible en version préliminaire pour les membres du programme Windows Insider,. Pour y accéder, il faut pour le moment disposer d’un PC Copilot+ compatible et être inscrit au canal Dev du programme Windows Insider.