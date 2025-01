Razer Blade 16 2025 : toujours plus fin et plus puissant

Razer Blade 16

Design compact et refroidissement optimisé

Performances boostées par l’intelligence artificielle

Écran et audio

Ergonomie et personnalisation

Le Blade 16 adopte un châssis unibody en aluminium, pensé pour une meilleure durabilité malgré sa finesse.Ce dispositif utilise des ailettes de 0,05 mm, dans le but de dissiper efficacement la chaleur tout en maintenant un niveau sonore réduit, même sous forte charge.Le Blade 16 intègre jusqu’à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 mobile, offrant 24 Go de VRAM GDDR7 et une puissance maximale de 155 W.Côté processeur, le modèle haut de gamme AMD Ryzen AI 9 HX 370 apporte 12 cœurs et 24 threads, ainsi qu’une unité de traitement neuronal (NPU) capable d’atteindre 50 TOPS. Ces composants permettent de gérer des tâches intensives tout en offrant des outils IA comme la traduction en temps réel ou des fonctionnalités de création assistée.L’appareil est équipé d’un écran OLED QHD+ à 240 Hz avec un temps de réponse de 0,2 ms.Côté audio, le Blade 16 embarque un système à six haut-parleurs optimisés par THX. Il inclut des profils audio pour différents usages et permet des ajustements via un égaliseur personnalisé.Le clavier offre une course de 1,5 mm et dispose de cinq touches macro configurables via Razer Synapse.Le Razer Blade 16 sera disponible au premier trimestre 2025, à un prix encore inconnu, mais ça ne devrait pas être donné.