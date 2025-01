Razer veut vous chauffer avec ce fauteuil pour gamers

Du chaud, du froid !

pratique si on veut se cramer le popotin

Disponibilité ? Un jour ?

En effet, il peut grimper jusqu’à 30 degrés pour réchauffer le dos et l’assise de l’utilisateur (). Que du bonheur pour sa sciatique ou son hernie discale !Mais ce n’est pas tout car l’Arielle dispose également de la fonction inverse destinée aux conditions estivales. Elle possède en effet unvia des ventilateurs silencieux intégrés qui redistribuent l’air sur toute la structure.. Ces derniers permettent de réduire la température ressentie de 2 à 5 degrés !Au niveau du design, on retrouve l’esthétique signature de Razer (avec le célèbre logo vert fluo), avec des matériaux de haute qualité et desPlus globalement,. Cela donne une idée du positionnement de ce dernier, qui risque de cibler les joueurs prêts à investir dans un équipement premium., qui reste à l'état de concept mais qui pourrait bien aboutir à un produit final si l’intérêt du public se confirme. Outre les fonctions chaud-froid, on pourrait même envisager une intégration plus poussée à certains jeux, et ce, pour ressentir la même température que le personnage incarné !