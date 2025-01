OLED ou IPS Black ? Dell vous donne le choix avec ces nouveaux moniteurs

L’IPS Black : une évolution intéressante pour les professionnels

Les UltraSharp U2725QE (27 pouces) et U3225QE (32 pouces) intègrent la technologie IPS Black, qui améliore le contraste à 3 000:1, soit trois fois celui d’un IPS classique.Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour les professionnels qui travaillent sur des contenus visuels qui nécessitent une bonne précision colorimétrique.Les deux écrans affichent une couverture de 99 % de l’espace DCI-P3, ce qui les rend adaptés pour la retouche photo, la création vidéo ou d’autres tâches où la fidélité des couleurs est essentielle.Dell propose également le Plus 32 4K QD-OLED (S3225QC), un écran 32 pouces qui offre un contraste infini grâce à la technologie OLED Ces spécifications permettent d’obtenir des images plus riches en détails, même sur les zones sombres.L’OLED reste moins adapté pour une utilisation prolongée en raison du risque de marquage.Les deux gammes se distinguent par leurs nombreuses options de connectivité.Ils disposent également d’un port Ethernet, de plusieurs ports USB-A et USB-C, de deux DisplayPorts et d’un HDMI , histoire de compléter le tout.Le QD-OLED propose un port USB-C à 90 W et un second à 15 W.Les UltraSharp IPS Black seront disponibles aux USA le 25 février 2025, à partir de 699,99 $ pour le 27 pouces et 949,99 $ pour le 32 pouces.Chacune des technologies présente ses avantages selon les usages, l’IPS Black se montrant plus polyvalent pour le travail quotidien, alors que l’OLED vise les contenus visuels de haute qualité. Vous pencheriez vers quoi vous ?On vous prévient dès que ces modèles sont annoncés pour une sortie en France.