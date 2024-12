Le HDMI 2.2 est en approche ! Il va falloir de nouveaux câbles

On vient à peine de s'habituer au 2.1 !

Une annonce majeure prévue pour le CES 2025

Le port HDMI du Mac mini est presque déjà dépassé

Des améliorations significatives pour les contenus en ultra-haute définition

Des nouveaux câbles ?

Bientôt une PS5 Pro Pro avec du HDMI 2.2 ?

Un standard qui répond aux besoins des technologies émergentes

Le HDMI Forum, l’organisme chargé de développer et de promouvoir les normes HDMI, a confirmé une conférence de presse le 6 janvier 2025 à Las Vegas, en prélude au CES.Le HDMI 2.2 devrait repousser les limites actuelles en offrant des performances supérieures en termes de bande passante, de résolutions et de taux de rafraîchissement. Peu de détails techniques ont été dévoilés à ce stade.Selon les premières informations, la norme HDMI 2.2 pourrait prendre en charge des résolutions comme le 8K à 120 Hz ou le 10K avec des taux de rafraîchissement encore plus élevés, potentiellement sans compression via la technologie Display Stream Compression (DSC).Cette avancée devrait bénéficier aux industries du jeu vidéo, du cinéma et de la télévision.Le HDMI 2.2 devrait nécessiter l’utilisation de nouveaux câbles pour exploiter pleinement ses capacités.L’annonce coïncidera avec celles prévues par NVIDIA et AMD pour leurs prochaines générations de cartes graphiques, respectivement les GeForce RTX 50 et Radeon RX 8000. Ces composants pourraient d’ailleurs être parmi les premiers à intégrer cette nouvelle norme, pour permettre ainsi une expérience visuelle optimale.Avec la montée en puissance des contenus en ultra-haute définition et des dispositifs à hautes performances, le HDMI 2.2 pourrait répondre aux attentes croissantes des utilisateurs et des professionnels.C’est une étape clé dans l’évolution des connexions audiovisuelles, mais aussi une course sans fin, alors qu’on arrive à peine à avoir du matériel pleinement compatible avec la norme HDMI 2.1.