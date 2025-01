Plugable veut vous permettre de brancher cinq écrans à votre Mac. Oui oui : cinq

Station d’accueil cinq écrans : Plugable UD-7400PD

Chargeur USB-C dix ports : Plugable PS-10CC

Adaptateur graphique USB-C Quad HDMI : Plugable USBC-7400H4

La station d’accueil UD-7400PD serait donc la première à prendre en charge jusqu’à cinq écrans externes simultanément. Compatible avec Mac et Windows , elle combine les technologies USB-C et DisplayLink.Cette station offre également une puissance de 140W, suffisante pour maintenir la charge d’un ordinateur portable lors de tâches intensives.Côté connectique, elle propose deux ports HDMI, trois ports USB-C DisplayLink, ainsi que des ports USB-A et USB-C à l’avant, pour proposer une charge rapide à 30W.Cette station d’accueil est pensée pour les professionnels travaillant avec plusieurs logiciels simultanément, elle s’adresse notamment aux analystes financiers, friands de multiples écrans, et aux créateurs de contenu. Comptez 265 dollars.Le PS-10CC est présenté comme le premier chargeur USB-C à dix ports doté d’une répartition intelligente de l’énergie. Nous en parlions d'ailleurs déjà ici Ce système de gestion dynamique permettrait de maximiser l’efficacité tout en évitant la surcharge.Le chargeur est conçu pour des environnements variés : bureaux partagés, salles de classe ou installations domestiques.Quoi qu’il en soit il offre une solution centralisée pour recharger plusieurs appareils en simultané, et ça peut-être bien pratique. Comptez 100 dollars.Avec l’USBC-7400H4, Plugable propose une solution mobile permettant de connecter jusqu’à quatre écrans 4K à 60 Hz via un seul port USB-C.En plus de ses quatre sorties HDMI, il intègre une alimentation pass-through de 100W, permettant de charger un ordinateur tout en utilisant l’adaptateur.Certifié conforme aux normes TAA, il peut être utilisé dans des environnements gouvernementaux ou d’entreprise. Comptez 125 dollars.Tous ces produits, annoncés lors du CES 2025 à Las Vegas, seront, sur le marché américain en tous cas, nous n’avons pas encore d’infos sur les disponibilités en France.