Concours de Noël : des SSD Lexar très rapides et gratuits pour votre Mac et iPhone !
Par Vincent Lautier - Publié le
C’est Noël avant l’heure sur Mac4Ever. En partenariat avec Lexar, nous vous proposons de remporter quatre SSD externes performants. Au menu, du stockage magnétique pensé pour les vidéastes sur iPhone et du matériel durci pour les baroudeurs, le tout avec des capacités très confortables allant jusqu'à 4 To. Voici les détails techniques des lots et la procédure pour participer.
Le premier produit mis en jeu, en deux exemplaires, est le Lexar SL500 Magnetic Set dans sa version 2 To. Ce modèle répond à une problématique précise rencontrée par les utilisateurs d'iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro : l'encombrement lors de l'enregistrement vidéo externe.
Plutôt que de laisser pendre le disque au bout d'un câble, ce modèle utilise un système magnétique pour se fixer directement au dos du téléphone. C'est une solution pratique pour tourner en Apple ProRes 4K à 60 i/s sans transformer son setup en usine à gaz.
Techniquement, le disque repose sur une interface USB 3.2 Gen 2x2. Il promet des débits théoriques atteignant 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Si les Mac sont souvent limités à 10 Gb/s sur cette norme (faute de contrôleur adapté chez Apple), le débit reste largement suffisant pour de la copie de fichiers lourds ou du montage direct. Son format ultra-plat en aluminium assure une dissipation thermique correcte, et c’est important pour maintenir les performances sur la durée.
Pour ceux qui ont besoin de plus d'espace et de robustesse, nous mettons également en jeu deux exemplaires du Lexar Armor 700 d'une capacité de 4 To. On change ici de catégorie avec un châssis conçu pour résister aux environnements hostiles.
Certifié IP66, ce SSD est étanche à la poussière et résiste aux projections d'eau puissantes. Il est également construit pour survivre à des chutes de 3 mètres, ce qui en fait un candidat idéal pour les sauvegardes Time Machine en déplacement ou pour dérusher sur le terrain. Comme le SL500, il exploite l'USB 3.2 Gen 2x2 avec des vitesses de pointe de 2000 Mo/s. La capacité de 4 To est particulièrement appréciable à une époque où le stockage interne soudé par Apple coûte une petite fortune. Il est compatible nativement avec Mac, PC, et les consoles de dernière génération.
Pour tenter de remporter l'un des quatre SSD mis en jeu (2 x SL500 2 To et 2 x Armor 700 4 To), la procédure est simple. Il n'y a pas de questionnaire complexe, on fait juste appel à votre mémoire.
Il vous suffit de poster un commentaire sous cet article en répondant à la question suivante : quelle était la capacité de votre tout premier disque dur (ou SSD pour les plus jeunes d'entre vous) et sur quel ordinateur était-il installé ? Précisez aussi dans votre commentaire si vous êtes intéressé par le SL500, l’Armor 700, ou les deux. Les gagnants seront tirés au sort parmi les commentaires valides dès lundi matin, on prendra en compte vos commentaires jusqu’à dimanche minuit donc. Bonne chance à tous !
Lexar SL500 : le compagnon magnétique de l'iPhone
Le premier produit mis en jeu, en deux exemplaires, est le Lexar SL500 Magnetic Set dans sa version 2 To. Ce modèle répond à une problématique précise rencontrée par les utilisateurs d'iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro : l'encombrement lors de l'enregistrement vidéo externe.
Plutôt que de laisser pendre le disque au bout d'un câble, ce modèle utilise un système magnétique pour se fixer directement au dos du téléphone. C'est une solution pratique pour tourner en Apple ProRes 4K à 60 i/s sans transformer son setup en usine à gaz.
Techniquement, le disque repose sur une interface USB 3.2 Gen 2x2. Il promet des débits théoriques atteignant 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Si les Mac sont souvent limités à 10 Gb/s sur cette norme (faute de contrôleur adapté chez Apple), le débit reste largement suffisant pour de la copie de fichiers lourds ou du montage direct. Son format ultra-plat en aluminium assure une dissipation thermique correcte, et c’est important pour maintenir les performances sur la durée.
Lexar Armor 700 : 4 To tout terrain
Pour ceux qui ont besoin de plus d'espace et de robustesse, nous mettons également en jeu deux exemplaires du Lexar Armor 700 d'une capacité de 4 To. On change ici de catégorie avec un châssis conçu pour résister aux environnements hostiles.
Certifié IP66, ce SSD est étanche à la poussière et résiste aux projections d'eau puissantes. Il est également construit pour survivre à des chutes de 3 mètres, ce qui en fait un candidat idéal pour les sauvegardes Time Machine en déplacement ou pour dérusher sur le terrain. Comme le SL500, il exploite l'USB 3.2 Gen 2x2 avec des vitesses de pointe de 2000 Mo/s. La capacité de 4 To est particulièrement appréciable à une époque où le stockage interne soudé par Apple coûte une petite fortune. Il est compatible nativement avec Mac, PC, et les consoles de dernière génération.
Comment participer au concours ?
Pour tenter de remporter l'un des quatre SSD mis en jeu (2 x SL500 2 To et 2 x Armor 700 4 To), la procédure est simple. Il n'y a pas de questionnaire complexe, on fait juste appel à votre mémoire.
Il vous suffit de poster un commentaire sous cet article en répondant à la question suivante : quelle était la capacité de votre tout premier disque dur (ou SSD pour les plus jeunes d'entre vous) et sur quel ordinateur était-il installé ? Précisez aussi dans votre commentaire si vous êtes intéressé par le SL500, l’Armor 700, ou les deux. Les gagnants seront tirés au sort parmi les commentaires valides dès lundi matin, on prendra en compte vos commentaires jusqu’à dimanche minuit donc. Bonne chance à tous !
Notez qu'il y a aussi un jeu concours pour gagner des cadres photos Pexar, publié en même temps sur Korben.info, vous pouvez aussi y participer en cliquant sur ce liencliquant sur ce lien !