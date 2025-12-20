Du clavier emoji au curseur perdu : 6 astuces utiles pour Mac !

Un raccourci pour les emoji

Si vous voulez ajouter un emoji à votre texte pour le rendre moins formel, il existe un simple raccourci clavier qui fonctionne partout dans le système.et il sélectionne par défaut sur le choix d'emoji. Il est possible de faire la même chose avec la touche globe (🌐) en faisant 🌐 + E.J’en profite pour vous donner quelques raccourcis avec la touche globe.Il est parfois utile de pouvoir connaître le chemin complet d’un fichier ou d’un dossier. Le Finder a une petite astuce simple :Vous pourrez alors saisir ce dossier pour faire un glisser/déposer, par exemple dans une fenêtre de terminal.Sur une application de traitement de texte, cela affichera le chemin absolu sous forme de texte.D’ailleurs,Cela fonctionne de la même manière si vous avez activé l’affichage du chemin absolu dans le Finder. Pour cela, allez dans Présentation et sélectionnez Afficher la barre du chemin d’accès.L’avantage de cet affichage est que vous n’avez pas à attendre que l’icône du dossier apparaisse.Vous pouvez copier facilement un fichier dans le Finder.Cela fera une copie du fichier dans le dossier de destination sans déplacer le fichier source. Cela fonctionne aussi avec les dossiers.Avec les écrans de plus en plus grands et les résolutions de plus en plus impressionnantes, il est facile d’égarer son curseur. C’est d’autant plus aisé quand on travaille avec plusieurs écrans, comme c’est mon cas. Il existe une astuce relativement connue mais qui surprend ceux qui ne la connaissent pas :Cette fonctionnalité est normalement activée par défaut. Si ce n’est pas le cas sur votre Mac,. Vous pouvez en profiter aussi pour augmenter la taille du pointeur et changer les couleurs de contour si vous le souhaitez.Si vous ne voulez plus être interrompu dans votre travail par les notifications pour la journée,. Cela lancera le mode Ne pas déranger pour la journée et de fait désactivera l’affichage des notifications.Dans le genre astuce bizarre, je suis tombé sur un raccourci qui m’a laissé perplexe mais que je trouve rigolo. Ainsi, mettez le curseur entre deux lettres dans un mot. Eh bien,. À quoi ça sert ? Je ne sais pas, mais en tout cas cela existe !