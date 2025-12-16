Les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max en promo : profitez des meilleurs prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes tenté par les MacBook Pro dotés des puces M4 Pro et M4 Max, c'est peut-être le moment de craquer grâce à une promotion permettant d'économiser au minimum une centaine d'euros et bien plus sur certaines configurations après la sortie de la version M5 (dont vous pouvez retrouver notre test complet).
Le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M4/M4 Pro et M4 Max offre des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée. Il est disponible avec au minimum 16 Go de mémoire unifiée et un stockage SSD de 512 Go. Cette configuration de base inclut un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une expérience visuelle fluide.
Le MacBook Pro 14 pouces est également doté de haut-parleurs haute-fidélité offrant un son stéréo ample, d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SDXC et de trois ports Thunderbolt 4, facilitant la connectivité avec divers périphériques. Pour ceux qui nécessitent des performances supérieures, des configurations avec la puce M4 Pro sont disponibles, offrant jusqu’à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU, ou M4 Max avec jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU, ainsi qu’un port Thunderbolt supplémentaire et la prise en charge de plusieurs moniteurs externes.
Ce MacBook Pro M4/M4 Pro et M4 Max, dont vous pouvez retrouver notre test complet, permet de profiter de tous les avantages de la gamme Pro, comme l'écran mini-LED ProMotion, les haut-parleurs offrant un rendu de qualité, le port HDMI et le lecteur de carte. C'est un produit équilibré, particulièrement intéressant pour de nombreux utilisateurs selon leurs usages.
Le MacBook Pro M4 Pro dès 2058€ !
