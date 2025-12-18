Le MacBook Air M2 en promo à 724€ : le prix le plus bas jamais vu !

Le MacBook Air M2 à 724€

Un très bon rapport qualité/prix

Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et de 8 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD est. Le design est moderne et identique aux dernier modèles en date, la puce M2 est largement capable d'offrir un comportement fluide, y compris pour des applications exigeantes, comme du montage vidéo occasionnel, de la retouche photo, ou encore de la M.A.O sur des projets raisonnables.(les MacBook Air M3 et M4 sont également dotés de 16 Go de RAM). Enfin, le MacBook Air M2 sera évidement compatible avec de nombreuses mises à jour, dont macOS 26 Tahoe qui sera disponible cet automne.A ce tarif, vous disposerez d'un Mac moderne (le design risque de ne pas changer avant plusieurs générations),, le tout dans un format totalement silencieux car dépourvu de ventilation active. Seul le stockage peut s'avérer trop juste en fonction de votre utilisation, avec toutefois la possibilité d'ajouter du stockage externe grâce aux ports Thunderbolt.