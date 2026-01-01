MacUpdater : la fin approche, l’application ne sera plus mise à jour
Par Vincent Lautier - Publié le
L'échéance était connue depuis le printemps dernier, elle est désormais effective. Ce 1er janvier 2026 marque l'arrêt officiel du développement de MacUpdater. CoreCode a publié la version 3.5.0, une mise à jour finale qui rend l'utilitaire gratuit pour tous. Si l'aventure semble se terminer ici pour l'équipe actuelle, la question de la reprise du logiciel reste en suspens, laissant planer un doute sur l'avenir de cette application.
Chronique d'une mort annoncée
Dès le 30 avril 2025, CoreCode avait annoncé la couleur. Dans un communiqué très clair, l'éditeur prévoyait l'arrêt des frais pour janvier 2026, avouant son incapacité à rentabiliser le logiciel avec un modèle d'achat unique. La maintenance d'une base de données de 150 000 applications et 1,7 million de versions demandait une intervention humaine quotidienne trop coûteuse pour être viable sans revenus récurrents.
L'objectif de cette annonce anticipée était clair : trouver un repreneur. CoreCode espérait vendre sa technologie ou l'entreprise entière à un acteur du MDM ou à un éditeur prêt à basculer vers l'abonnement, estimant le potentiel à 300 000 € annuels.
Rachat : le calme plat ?
Huit mois après cet appel du pied, la situation semble figée. Les notes de la version 3.5.0 continuent d'afficher le lien pour les entreprises intéressées par le rachat de la technologie, ce qui suggère fortement qu'aucun accord n'a encore été signé à ce jour.
Toutefois, aucune confirmation officielle d'échec ou de négociation en cours n'a été publiée. Nous avons contacté les développeurs pour en savoir plus sur l'état actuel des discussions et nous mettrons à jour cet article en cas de réponse. Pour l'heure, il faut considérer que le logiciel est orphelin.
Un an de sursis pour les utilisateurs
En attendant une hypothétique reprise, CoreCode assure une transition douce. Cette ultime version débloque toutes les fonctions "Pro" gratuitement. L'éditeur s'engage à laisser les serveurs de la base de données actifs jusqu'au 31 décembre 2026.
Concrètement, vous pouvez utiliser MacUpdater confortablement pendant encore une année. Mais attention, l'application est désormais "non supportée" : plus de correction de bugs ni de support technique. Si l'outil rencontre un problème de permissions, la seule consigne officielle est désormais de redémarrer votre Mac. Les annonces de mises à jour risquent aussi d'être moins efficaces.
On en dit quoi ?
C'est un cas d'école sur la non viabilité des utilitaires macOS. CoreCode a eu l'honnêteté technique de refuser l'abonnement par principe, tout en admettant que c'était la seule voie économique viable. Le fait que le lien de vente soit toujours actif laisse penser que le marché est plutôt frileux : la maintenance de catalogue est un gouffre financier que même les gros acteurs hésitent probablement à récupérer. Pour l'utilisateur (comme moi), c'est la fin d'une époque. Il faudra probablement migrer vers des solutions communautaires comme Latest ou Homebrew, ou espérer qu'un repreneur de dernière minute se manifeste avant l'extinction des serveurs fin 2026.