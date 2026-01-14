Peakto 2.6 déploie le tri et la déduplication photo par IA sur toute la photothèque

Une approche globale du tri et de la déduplication

Un outil de plus en plus collaboratif

Qu'en penser ?



Avec Peakto 2.6, CYME affirme sa vision d’un gestionnaire de médias local, enrichi par l’IA, qui respecte les flux de travail existants sans les contraindre. L’ambition n’est pas seulement de retrouver des images, mais d’aider les créateurs à ne conserver que celles qui comptent vraiment, afin de se concentrer sur la création plutôt que sur la gestion d’archives.



Déjà distingué comme « Produit de l’année » au NAB Show 2025 et lauréat du Prix du Jury au SATIS 2024, Peakto 2.6 est disponible dès aujourd’hui. Le logiciel est proposé par abonnement (à partir de 10 €/mois en version standard, 25 €/mois/utilisateur en version pro) ou via une licence perpétuelle pour la version standard, incluant un an de mises à jour.

Jusqu’ici, les solutions de tri assistées par IA fonctionnaient de manière cloisonnée, dossier par dossier ou catalogue par catalogue. Peakto 2.6 change radicalement d’échelle.: dossiers locaux, catalogues de logiciels tiers, disques durs externes ou serveurs NAS.Avec Peakto 2.6, le tri intelligent ne se limite plus à une sélection ponctuelle. Le logiciel est désormais, et non plus dans un périmètre restreint. Une avancée particulièrement précieuse pour les photographes et créateurs visuels confrontés à des dizaines, voire des centaines de milliers d’images accumulées au fil des années.L’objectif est double :en éliminant les doublons inutiles etpour ne conserver que les images réellement pertinentes, que ce soit pour affiner un portfolio ou optimiser un flux de travail professionnel.Au-delà des fonctionnalités d’IA, Peakto 2.6 apporte également. Le logiciel gagne en rapidité et en stabilité, notamment lors de l’ingestion et de la gestion de volumes massifs de photos et de vidéos. Une évolution essentielle pour les studios, agences et créateurs dont les bibliothèques continuent de croître année après année.Pensé comme un gestionnaire de médias moderne et collaboratif,. La version 2.6 introduit notamment la possibilité de renommer les dossiers partagés, une gestion améliorée des sous-dossiers, ainsi que des transferts plus fiables, aussi bien en Wi-Fi qu’en Ethernet.Ces ajustements facilitent le travail en équipe et renforcent l, que Peakto soit utilisé en solo ou dans un environnement collaboratif via sa version web.