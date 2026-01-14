Peakto 2.6 déploie le tri et la déduplication photo par IA sur toute la photothèque
CYME annonce la sortie de Peakto 2.6, une mise à jour majeure de son gestionnaire de médias intelligent. Cette nouvelle version introduit des outils de culling et de déduplication par intelligence artificielle capables de traiter, pour la première fois, l’intégralité d’une photothèque, quel que soit son volume ou sa fragmentation.
Jusqu’ici, les solutions de tri assistées par IA fonctionnaient de manière cloisonnée, dossier par dossier ou catalogue par catalogue. Peakto 2.6 change radicalement d’échelle. Grâce à l’indexation globale déjà au cœur du logiciel, les nouveaux outils d’IA opèrent sur l’ensemble de l’écosystème média de l’utilisateur : dossiers locaux, catalogues de logiciels tiers, disques durs externes ou serveurs NAS.
Avec Peakto 2.6, le tri intelligent ne se limite plus à une sélection ponctuelle. Le logiciel est désormais capable d’identifier des images similaires, quasi identiques ou redondantes à l’échelle de toute la bibliothèque, et non plus dans un périmètre restreint. Une avancée particulièrement précieuse pour les photographes et créateurs visuels confrontés à des dizaines, voire des centaines de milliers d’images accumulées au fil des années.
L’objectif est double : libérer de l’espace disque en éliminant les doublons inutiles et rationaliser ses archives pour ne conserver que les images réellement pertinentes, que ce soit pour affiner un portfolio ou optimiser un flux de travail professionnel.
Au-delà des fonctionnalités d’IA, Peakto 2.6 apporte également des améliorations significatives de performances. Le logiciel gagne en rapidité et en stabilité, notamment lors de l’ingestion et de la gestion de volumes massifs de photos et de vidéos. Une évolution essentielle pour les studios, agences et créateurs dont les bibliothèques continuent de croître année après année.
Pensé comme un gestionnaire de médias moderne et collaboratif, Peakto poursuit aussi l’évolution de ses outils de partage. La version 2.6 introduit notamment la possibilité de renommer les dossiers partagés, une gestion améliorée des sous-dossiers, ainsi que des transferts plus fiables, aussi bien en Wi-Fi qu’en Ethernet.
Ces ajustements facilitent le travail en équipe et renforcent la lisibilité des contenus partagés, que Peakto soit utilisé en solo ou dans un environnement collaboratif via sa version web.
Avec Peakto 2.6, CYME affirme sa vision d’un gestionnaire de médias local, enrichi par l’IA, qui respecte les flux de travail existants sans les contraindre. L’ambition n’est pas seulement de retrouver des images, mais d’aider les créateurs à ne conserver que celles qui comptent vraiment, afin de se concentrer sur la création plutôt que sur la gestion d’archives.
Déjà distingué comme « Produit de l’année » au NAB Show 2025 et lauréat du Prix du Jury au SATIS 2024, Peakto 2.6 est disponible dès aujourd’hui. Le logiciel est proposé par abonnement (à partir de 10 €/mois en version standard, 25 €/mois/utilisateur en version pro) ou via une licence perpétuelle pour la version standard, incluant un an de mises à jour.
Une approche globale du tri et de la déduplication
Un outil de plus en plus collaboratif
Qu'en penser ?
