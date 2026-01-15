Toutes les nouveautés d'Opera One R3 : onglets intelligents, IA repensée et immersion sonore
Par Laurence - Publié le
Le navigateur Opera poursuit sa transformation avec le lancement d’Opera One R3, une mise à jour majeure qui renforce à la fois la productivité, l’intelligence artificielle et l’expérience sensorielle.
Après avoir levé le voile sur Opera Neon, son navigateur expérimental dopé à l’IA, l’éditeur norvégien revient à son produit phare avec une version présentée comme une sorte de
renaissancemêlant visuel, son et automatisation avancée.
Des Tab Islands plus lisibles et personnalisables
Au cœur de cette mise à jour figure une évolution notable des Tab Islands, la fonctionnalité d’Opera qui regroupe automatiquement les onglets par thématique ou par session. Avec Opera One R3, ces îlots deviennent plus faciles à identifier : les utilisateurs peuvent désormais leur attribuer un nom et choisir parmi neuf couleurs distinctes.
Il s'agit d'un moyen simple de mieux séparer ses projets, qu’il s’agisse de travail, de veille ou de navigation personnelle, et de réduire la confusion lorsque de nombreux onglets sont ouverts simultanément.
Une IA plus rapide et consciente du contexte
Opera One R3 intègre également le moteur d’IA agentique, introduit avec Opera Neon. Selon l’éditeur, cette nouvelle architecture améliore les performances des tâches liées à l’IA jusqu’à 20 %. Surtout, l’assistant est désormais capable de comprendre le contexte des Tab Islands : il peut répondre à des questions en se basant uniquement sur les onglets actifs d’un même groupe, sans mélanger les informations provenant d’autres sessions.
Une approche pensée pour éviter les réponses hors sujet, tout en laissant la possibilité de désactiver cette fonctionnalité. Autre nouveauté notable : l’IA d’Opera peut analyser le contenu des vidéos YouTube, permettant aux utilisateurs de poser des questions directement sur ce qu’ils sont en train de regarder, sans quitter la page.
Une expérience visuelle et sonore enrichie
Sur le plan esthétique, Opera One R3 introduit trois nouveaux thèmes dynamiques : Radiance, Orbit et Sonic. Les deux premiers accompagnent la nouvelle identité visuelle du navigateur avec des ambiances sonores dédiées, tandis que Sonic, conçu en partenariat avec Spotify, réagit en temps réel à la musique diffusée dans le lecteur intégré du navigateur. Cette approche vise notamment à transformer la navigation en expérience immersive.
Enfin, cette version renforce l’intégration des services Google, avec Gmail et Google Calendar directement accessibles depuis la barre latérale. Opera One R3 inaugure également un mode Early Bird, qui remplace l’ancien programme bêta et permet d’accéder en avant-première à des fonctionnalités expérimentales, comme l’écran partagé en quatre.
Déployée dès aujourd’hui, cette mise à jour confirme la volonté d’Opera de différencier son navigateur par une combinaison d’IA contextuelle, de personnalisation poussée et d’expériences sensorielles inédites.