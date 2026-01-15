Toutes les nouveautés d'Opera One R3 : onglets intelligents, IA repensée et immersion sonore

renaissance

Enfin, cette version renforce l’intégration des services Google, avec Gmail et Google Calendar directement accessibles depuis la barre latérale. Opera One R3 inaugure également un mode Early Bird, qui remplace l’ancien programme bêta et permet d’accéder en avant-première à des fonctionnalités expérimentales, comme l’écran partagé en quatre.



Déployée dès aujourd’hui, cette mise à jour confirme la volonté d’Opera de différencier son navigateur par une combinaison d’IA contextuelle, de personnalisation poussée et d’expériences sensorielles inédites.

Au cœur de cette mise à jour figure une évolution notable des Tab Islands,. Avec Opera One R3, ces îlots deviennent plus faciles à identifier : les utilisateurs peuvent désormais leur attribuer un nom et choisir parmi neuf couleurs distinctes., qu’il s’agisse de travail, de veille ou de navigation personnelle, et de réduire la confusion lorsque de nombreux onglets sont ouverts simultanément.Selon l’éditeur, cette nouvelle architecture améliore les performances des tâches liées à l’IA jusqu’à 20 %. Surtout, l’assistant est désormais capable de comprendre le contexte des Tab Islands : il peut répondre à des questions en se basant uniquement sur les onglets actifs d’un même groupe, sans mélanger les informations provenant d’autres sessions.Autre nouveauté notable : l’IA d’Opera peut analyser le contenu des vidéos YouTube, permettant aux utilisateurs de poser des questions directement sur ce qu’ils sont en train de regarder, sans quitter la page.Sur le plan esthétique,. Les deux premiers accompagnent la nouvelle identité visuelle du navigateur avec des ambiances sonores dédiées, tandis que Sonic, conçu en partenariat avec Spotify, réagit en temps réel à la musique diffusée dans le lecteur intégré du navigateur. Cette approche vise notamment à transformer la navigation en expérience immersive.