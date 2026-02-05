pCloud : -50% sur les offres cloud A VIE ! (199€/1To !)

Actualité
La société suisse pCloud vous propose à l'occasion de la St Valentin, jusqu'à 50 % de réduction sur les Plans de Stockage Cloud à Vie.

• 1 To à Vie 435 EUR 199 EUR (-54%)
• 2 To à Vie 599 EUR 279 EUR (-53%)
• 10 To à Vie 1890 EUR 799 EUR (-58%)


Un outil multi plateformes





A une époque où la plupart des utilisateurs de matériel informatique disposent de multiples périphériques, il devient crucial de disposer d'un outil permettant d'accéder à ses données, quelle que soit la plateforme utilisée, et/ou l'emplacement géographique.

De plus en plus d'utilisateurs changent plusieurs fois de plate-forme au cours d'une journée, entre le poste de travail, le smartphone professionnel, et les différents périphériques personnels. Les outils mis à disposition par pCloud s'intégreront parfaitement aux habitudes de chacun, avec une compatibilité sans faille.

Compatible Mac/PC et iOS/Android



Le service est compatible avec tous les principaux OS actuels, que ce soit sur Mac, Windows, Linux, iOS ou Android, et même par le biais d'un navigateur web, par exemple sur un appareil ne vous appartenant pas. Des extensions pour les navigateurs Chrome et Firefox sont disponibles.

Avec pCloud, il est également facile de partager vos fichiers avec les autres, y compris ceux qui n'ont pas de compte pCloud. Les liens de partage permettent à tous de visualiser et télécharger les fichiers associés. Ces liens sont dynamiques et renvoient vers la dernière version des fichiers partagés. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger les liens partagés par un mot de passe ou fixer une date d'expiration. Et ce n'est pas tout, vous pouvez mettre votre propre marque sur vos liens partagés et ajouter une touche personnalisée à votre présentation auprès des clients ou collaborateurs ou bien pour un projet universitaire.

pCloud Drive et pCloud Backup



pCloud fournit également une application pour Mac qui permet un accès rapide et facile à son disque virtuel. Cela permet surtout de gérer ses données plus facilement que via le site ou l'app, mais cela augmente aussi le stockage des SSD souvent chiches d'Apple.

Signalons également la présence de pCloud Backup, un système de sauvegarde automatique sur son disque virtuel, bien pratique si vous n'avez pas de système local ou sur support externe.

pCloud Photos et l'éditeur de photos



pCloud Photos transforme votre stockage cloud en galerie photo intelligente qui organise automatiquement toutes vos images par date. L'interface intuitive facilite la navigation et la recherche de vos souvenirs, tandis que la synchronisation instantanée sauvegarde chaque prise de vue automatiquement.

L'éditeur de photos intégré permet de modifier vos images directement dans pCloud, avec 8 filtres professionnels, des ajustements de luminosité, contraste et couleur, ainsi que des outils de recadrage et rotation.

Une renommée mondiale



La société possède une solide base de plus de 22 millions d'utilisateurs, particuliers comme entreprises, dont certains collaborateurs évoluant au sein de sociétés de renom, comme Nike, Twitter, Coca-Cola, Adidas, Uber, BMW, ou encore Adobe.


pCloud est basé en Suisse, conforme aux règles locales très strictes en matière de protection de la vie privée et possède également des centres de données au Luxembourg, évidemment conforme aux normes du RGPD.

Comment profiter de la promotion



