Un bug étrange d’iOS 26 colore certaines photos en rouge : comment y remédier ?
Par Laurence - Publié le
Depuis le déploiement d’iOS 26, plusieurs utilisateurs d’iPhone signalent un bug visuel pour le moins déroutant dans l’application Photos. Mais ce dernier ne touchent que certains types de clichés !
Voir la vie en rouge !
Curiosité de Noël, c'est un voile rouge très prononcé qui se pose sur certaines images importées depuis des smartphones Android, donnant l’impression qu’un filtre brut a été appliqué. D'après les messages sur Reddit (ici et là), l’anomalie ne se manifeste pas immédiatement. Lorsqu’on parcourt sa photothèque, les miniatures conservent des couleurs normales.
En effet, ce problème n’apparaît qu’en ouvrant une photo importée d'un Android et en zoomant dessus. Résultat, de nombreux utilisateurs découvrent le bug par hasard, parfois bien après l’importation des photos.
Des Smartphones Android particulièrement touchés par l'épidémie de filtre rouge
Un point commun semble toutefois ressortir parmi les témoignages : les photos affectées ont toutes été prises sur des appareils non Apple, principalement des smartphones Android. Cela laisse penser à un souci lié à l’interprétation des profils colorimétriques intégrés dans les fichiers images par l’application Photos d’iOS 26.
À ce stade, Apple n’a pas communiqué officiellement sur l’origine du problème, et il reste difficile de déterminer dans quelles conditions précises le bug se déclenche ou de reproduire la situation. Il ne semble toutefois pas très répandu, même si plusieurs signalements concordants ont été recensés.
Toutes les nouveautés d'iOS 26.2
Un patch simple (mais pas vraiment pratique....)
Heureusement, il ne s’agit pas d’une corruption définitive des photos. Le bug donne simplement l’impression qu’un filtre de couleur est appliqué, alors qu’il ne l’est pas réellement.
Pour restaurer l’apparence originale d’une photo touchée, la manipulation est simple. Il faut ouvrir la photo concernée dans l’app Photos, puis cliquer sur
Modifier, et, ensuite, sélectionner
Rétablir(ou Revert en anglais). Et ce, même si on n'a pas appliquer de filtre quelconque sur l'image... L’image va alors retrouver immédiatement ses couleurs d’origine.
Pas de perte de données à signaler
Bonne nouvelle : aucune perte de données irréversible n’a été constatée. Les fichiers originaux sont intacts, et la correction ne fait que supprimer cet effet visuel indésirable. En attendant un correctif officiel de la part d’Apple, cette astuce reste le moyen le plus efficace de contourner ce bug d’iOS 26. Un rappel utile que, même dans une version stable, quelques étrangetés peuvent encore se glisser… surtout lorsqu’il s’agit de compatibilité entre plateformes. N'hésitez pas à nous dire si vous avez été victime de ce curieux phénomène !