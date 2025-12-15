Un bug étrange d’iOS 26 colore certaines photos en rouge : comment y remédier ?

Pas de perte de données à signaler



Bonne nouvelle : aucune perte de données irréversible n’a été constatée. Les fichiers originaux sont intacts, et la correction ne fait que supprimer cet effet visuel indésirable. En attendant un correctif officiel de la part d’Apple, cette astuce reste le moyen le plus efficace de contourner ce bug d’iOS 26. Un rappel utile que, même dans une version stable, quelques étrangetés peuvent encore se glisser… surtout lorsqu’il s’agit de compatibilité entre plateformes. N'hésitez pas à nous dire si vous avez été victime de ce curieux phénomène !