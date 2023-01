Un aperçu des dalles OLED tactiles des futurs Mac chez Samsung ?

Des dalles OLED OCTA 120Hz en approche chez Samsung

Des traces de doigts grandes comme ça !

Des dalles pour les Mac tactiles de 2025 ?

Ces nouvelles dalles OCTA, pour On-Cell Touch AMOLED intègrent donc la couche tactile, permettant de concevoir un écran le plus fin possible, et, mais avec une diagonale plus importante. Les premiers modèles à en être équipés seront les Galaxy Book présentés la semaine prochaine lors de l'événement Unpacked. Ces ordinateurs portables se déclinent habituellement en 13 et 15 pouces, ce qui donne une idée de la taille de ces futures dalles OLED, qui disposeront également d'une définition 3K et d'un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz.Ce type de dalles pourrait tout à fait correspondre aux Mac tactiles évoqués récemment par les rumeurs pour 2025 . L'ajout du tactile sur un Mac fait débat (Steve Jobs trouvait cela anti-ergonomique, et personnellement, le premier qui pose ses gros doigts gras sur la dalle de mon MacBook Pro aura de mes nouvelles) mais permettrait à Applepassant du monde PC (dont de nombreux modèles disposent de cette technologie depuis des années) au Mac. Apple a un peu de pain sur la planche pour offrir une interface tactile confortable (et encore, le confort est tout relatif sur un PC tactile à mon goût) pour macOS, et quelques chamboulements seraient donc à prévoir.