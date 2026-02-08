Finalement, les MacBook Pro M5 Pro / Max ne sortiraient pas tout de suite

Les MacBook Pro M5 Pro / Max pour le printemps ?

Le Mac Studio et les écrans ?

D'après Mark Gurman,. Il évoque une annonce autour de début mars, sans soit un bon mois minimum.A présent, le rédacteur de Bloomberg estime que les machines arriveront. Vu leu peu de nouveautés hardware (en dehors de la puce), cela permettrait à Apple de rajouter quelques fonctionnalités logicielle dans la foulée.Gurman annonce, mais rien n'est moins sûr. Il semblait déjà certain de l'imminence de l'annonce il y a une semaine, alors, allez savoir... Peut-être qu'Apple attend de voir si le prix de la RAM et des SSD va un peu baisser d'ici là... ou plus probable, que macOS 26.4 soit suffisamment stable et abouti pour le livrer avec la machine.Finalement,, une nouvelle coque et même un écran tactile... La génération M5 ne serait alors qu'une transition, histoire de conserver de bonnes ventes en 2026., bien que la rumeur d'une mise à jour du moniteur officiel traine depuis plusieurs années déjà.. Il évoque aussi un nouveau Mac mini M5, mais là encore, sans doute plus tard dans l'année. S'il arrive trop tard, peut-être qu'il sortira avec une puce M6 ? Rappelons que même le MacBook Air est toujours en M4, une nouvelle version est également attendue ces prochaines semaines.