Finalement, les MacBook Pro M5 Pro / Max ne sortiraient pas tout de suite
Par Didier Pulicani - Publié le
Alors qu'on les attendait la semaine dernière, les MacBook Pro M5 Pro / Max n'ont pas pointé le bout de leur nez. Pire, ils ne sortiraient finalement pas de sitôt.
D'après Mark Gurman, ces machines professionnelles seraient plutôt attendues... au printemps. Il évoque une annonce autour de début mars, sans soit un bon mois minimum.
La rumeur voulait que ces machines arrivent avec macOS 26.3, qui devrait être proposé au public ces prochains jours, sans doute dans la semaine.
A présent, le rédacteur de Bloomberg estime que les machines arriveront plutôt avec... macOS 26.4, celui-là même qui est censé embarqué le nouveau Siri. Vu leu peu de nouveautés hardware (en dehors de la puce), cela permettrait à Apple de rajouter quelques fonctionnalités logicielle dans la foulée.
Gurman annonce une date de présentation autour de du 2 ou du 4 mars, mais rien n'est moins sûr. Il semblait déjà certain de l'imminence de l'annonce il y a une semaine, alors, allez savoir... Peut-être qu'Apple attend de voir si le prix de la RAM et des SSD va un peu baisser d'ici là... ou plus probable, que macOS 26.4 soit suffisamment stable et abouti pour le livrer avec la machine.
Finalement, l'annonce la plus étonnante concerne l'arrivée d'un MacBook Pro M6 déjà en fin d'année, avec écran OLED, une nouvelle coque et même un écran tactile... La génération M5 ne serait alors qu'une transition, histoire de conserver de bonnes ventes en 2026.
En plus des MacBook Pro M5 Pro/Max, Apple devrait aussi présenter son nouveau Mac Studio équipé d'une puce M5 Max et Ultra, faisant aussi oublier
L'écran Studio Display avec HDR à 90 ou 120Hz serait également de la partie, bien que la rumeur d'une mise à jour du moniteur officiel traine depuis plusieurs années déjà.
Gurman se montre plus flou sur le MacBook équipé d'une puce A18 Pro d'iPhone et proposé sous les 800€. Il évoque aussi un nouveau Mac mini M5, mais là encore, sans doute plus tard dans l'année. S'il arrive trop tard, peut-être qu'il sortira avec une puce M6 ? Rappelons que même le MacBook Air est toujours en M4, une nouvelle version est également attendue ces prochaines semaines.
Les MacBook Pro M5 Pro / Max pour le printemps ?
Le Mac Studio et les écrans ?
