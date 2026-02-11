Vous utilisez LibreOffice ? Son cofondateur est très en colère !

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu pénible que Microsoft continue à imposer un format que même ses propres logiciels n'implémentent pas correctement. Soyons clairs : la majorité des utilisateurs s'en fichent du format de leurs fichiers, et c'est justement ce qui permet à Microsoft de s'en tirer dans cette affaire. Vous avez déjà regardé si vos documents étaient en .docx Strict ou Transitional ? Eh bien moi non plus.