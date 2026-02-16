RAMmageddon : Sony repousse la PlayStation 6 et Apple tremble pour ses marges
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez, la course à l'intelligence artificielle provoque une pénurie de puces mémoire d'une ampleur inédite. Les prix de la DRAM ont bondi de 75 % en un mois, Tim Cook prévient que les marges de l'iPhone vont se comprimer, et Sony envisagerait carrément de repousser sa prochaine PlayStation. Toujours à cause des centres de données IA qui absorbent une part toujours plus grande de la production mondiale.
C'est toujours la même histoire, et le coupable est clairement identifié. Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont dépensé 360 milliards de dollars en data centers en 2025, et prévoient d'atteindre 650 milliards en 2026. Pour faire tourner leurs serveurs IA, ces entreprises achètent des accélérateurs Nvidia dont chaque puce Blackwell embarque 192 Go de mémoire. Samsung, SK Hynix et Micron, les trois géants de la mémoire, ont donc réorienté l'essentiel de leur production vers la HBM destinée à l'IA. Le reste du marché se partage les miettes.
Tim Cook a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Lors des derniers résultats trimestriels, le patron d'Apple a prévenu que la pénurie de mémoire allait peser encore plus lourd sur le trimestre en cours, et comprimerait les marges de l'iPhone. Quand on sait qu'Apple facture déjà 230 euros le passage de 16 à 32 Go de RAM sur un MacBook Air, on imagine ce que ça pourrait donner si les coûts continuent de grimper. La mémoire pour smartphones (LPDDR5X) a bondi de 90 % sur un trimestre, et la DRAM pourrait bientôt représenter 30 % du coût de fabrication d'un smartphone d'entrée de gamme, contre 10 % début 2025. Même Micron, on vous l'avait raconté, a mis fin à sa marque grand public Crucial, après trente ans d'existence, pour se concentrer sur l'IA.
Ça serait assez fou, mais Sony envisagerait de repousser le lancement de sa prochaine PlayStation à 2028, peut-être même 2029, selon Bloomberg. Nintendo, qui paie déjà 41 % plus cher les puces mémoire de sa Switch 2, réfléchirait finalement à augmenter le prix de la console. Les gros vendeurs de PC tablent sur des augmentations de 15 à 20 %. Un analyste parle de prix
Trois entreprises seulement fabriquent de la mémoire dans le monde, et elles ont toutes les trois fait le choix de servir l'IA en priorité, parce que c'est là que se trouvent les plus grosses marges. Du coup, c'est le reste de l'industrie qui absorbe le choc, et au final, nous, clients. Pour Apple, qui construit son image sur des machines avec de la RAM soudée et non extensible, la situation est d'autant plus délicate : quand le prix de la mémoire explose, c'est soit les marges qui trinquent, soit le client qui paie.
Quand les data centers aspirent toute la production
C'est toujours la même histoire, et le coupable est clairement identifié. Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont dépensé 360 milliards de dollars en data centers en 2025, et prévoient d'atteindre 650 milliards en 2026. Pour faire tourner leurs serveurs IA, ces entreprises achètent des accélérateurs Nvidia dont chaque puce Blackwell embarque 192 Go de mémoire. Samsung, SK Hynix et Micron, les trois géants de la mémoire, ont donc réorienté l'essentiel de leur production vers la HBM destinée à l'IA. Le reste du marché se partage les miettes.
Apple en première ligne
Tim Cook a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Lors des derniers résultats trimestriels, le patron d'Apple a prévenu que la pénurie de mémoire allait peser encore plus lourd sur le trimestre en cours, et comprimerait les marges de l'iPhone. Quand on sait qu'Apple facture déjà 230 euros le passage de 16 à 32 Go de RAM sur un MacBook Air, on imagine ce que ça pourrait donner si les coûts continuent de grimper. La mémoire pour smartphones (LPDDR5X) a bondi de 90 % sur un trimestre, et la DRAM pourrait bientôt représenter 30 % du coût de fabrication d'un smartphone d'entrée de gamme, contre 10 % début 2025. Même Micron, on vous l'avait raconté, a mis fin à sa marque grand public Crucial, après trente ans d'existence, pour se concentrer sur l'IA.
Et le reste de l'industrie aussi
Ça serait assez fou, mais Sony envisagerait de repousser le lancement de sa prochaine PlayStation à 2028, peut-être même 2029, selon Bloomberg. Nintendo, qui paie déjà 41 % plus cher les puces mémoire de sa Switch 2, réfléchirait finalement à augmenter le prix de la console. Les gros vendeurs de PC tablent sur des augmentations de 15 à 20 %. Un analyste parle de prix
paraboliques, et certains dans l'industrie utilisent déjà le terme très parlant de
RAMmageddon.
On en dit quoi ?
Trois entreprises seulement fabriquent de la mémoire dans le monde, et elles ont toutes les trois fait le choix de servir l'IA en priorité, parce que c'est là que se trouvent les plus grosses marges. Du coup, c'est le reste de l'industrie qui absorbe le choc, et au final, nous, clients. Pour Apple, qui construit son image sur des machines avec de la RAM soudée et non extensible, la situation est d'autant plus délicate : quand le prix de la mémoire explose, c'est soit les marges qui trinquent, soit le client qui paie.