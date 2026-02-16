RAMmageddon : Sony repousse la PlayStation 6 et Apple tremble pour ses marges

On en dit quoi ?



Trois entreprises seulement fabriquent de la mémoire dans le monde, et elles ont toutes les trois fait le choix de servir l'IA en priorité, parce que c'est là que se trouvent les plus grosses marges. Du coup, c'est le reste de l'industrie qui absorbe le choc, et au final, nous, clients. Pour Apple, qui construit son image sur des machines avec de la RAM soudée et non extensible, la situation est d'autant plus délicate : quand le prix de la mémoire explose, c'est soit les marges qui trinquent, soit le client qui paie.