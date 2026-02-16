Mais pourquoi Asus et Acer ne peuvent plus vendre de PC en Allemagne ?
Un tribunal allemand a interdit à Asus et Acer de vendre directement leurs ordinateurs portables et de bureau dans le pays. La raison ? Un brevet de Nokia lié au codec vidéo H.265/HEVC que les deux fabricants taïwanais refusent de licencier depuis des mois. Leurs boutiques en ligne allemandes sont en mode maintenance, et les PC ne sont plus disponibles à la commande.
Une histoire de brevet vidéo
Le tribunal de Munich a donc tranché en faveur de Nokia dans ce litige improbable qui touche directement Acer et Asus. C'est Nokia qui détient le brevet sur le codec vidéo H.265 (aussi appelé HEVC), une technologie utilisée pour l'encodage, et du coup la lecture de fichiers vidéo en haute résolution (et au poids réduit). Ce codec est présent dans tous les PC vendus aujourd'hui, et Nokia considère qu'Asus et Acer auraient dû payer pour avoir le droit de l'intégrer dans leurs PC.
Nokia avait proposé un accord aux conditions FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory), un cadre qui garantit des tarifs de licence équitables pour les brevets liés à ce type de standards industriels. Mais le tribunal a estimé que les deux constructeurs n'avaient pas joué le jeu des négociations, d'où cette interdiction de vente directe en Allemagne.
Les revendeurs peuvent encore écouler les stocks
L'interdiction concerne bien sûr les ventes en direct par Asus et Acer, mais aussi l'importation de nouveaux appareils. Les revendeurs comme Amazon ou MediaMarkt peuvent encore écouler leurs stocks existants, mais une fois les rayons vides, ce sera terminé. Côté Asus, le site allemand asus.com/de affiche déjà une page de maintenance et les PC portables ne sont plus accessibles à la vente. Acer a confirmé avoir
temporairement suspendu les ventes directestout en étudiant ses options juridiques. Asus n'a pas communiqué.
Les écrans, routeurs et autres accessoires ne sont pas impactés par cette décision. Ce n'est en fait pas la première fois que Nokia fait jouer ses brevets en Allemagne : le Fire TV Stick d'Amazon avait été visé en 2024 pour le même codec HEVC, et des smartphones OnePlus avaient été retirés de la vente en 2023 dans un autre litige de brevets.
On en dit quoi ?
C'est quand même fou de voir Nokia, qui ne fabrique plus vraiment d'ordinateurs depuis des années, bloquer deux des plus gros fabricants de PC du marché. Il sera intéressant de voir comment va évoluer cette situation, et voir si les deux fabricants vont finir par céder aux exigences financières de Nokia.