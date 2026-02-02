Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max en approche !
il se murmure dans les couloirs qu’Apple s’apprêterait à lancer de nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max plus tôt que prévu.
Dans sa dernière newsletter Power On , Mark Gurman évoque sans détour qu’un nouveau MacBook Pro serait prévu pour accompagner macOS 26.3.
Cette information n’a rien de nouveau : plusieurs sources avaient déjà évoqué ce calendrier ces derniers mois. Mais elle montre bien que Cupertino a l'intention de bouleverser son calendrier de sorties de produits, et pas seulement avec l'iPhone. Par le passé, les produits d’Apple, qui sortent au printemps, sont souvent associés aux mises à jour majeures de macOS. A savoir, les versions x.4 qui sont généralement déployées en mars ou avril.
Or macOS 26.3 est attendu pour ce mois de février et même dans les jours qui suivent... Lier de nouveaux MacBook Pro à cette version du système suggère donc un lancement bien plus proche.
Actuellement en phase de bêta test, macOS 26.3 devrait entrer très prochainement en version Release Candidate, possiblement dès cette semaine (ce lundi soir). Une sortie publique en février est largement anticipée, ce qui ouvrirait la porte à une annonce matérielle quasi simultanée.
Dans un message publié sur Discord, Mark Gurman précise par ailleurs qu’un problème technique a retardé la publication complète de sa newsletter, expliquant l’absence de détails supplémentaires pour le moment.
Sans surprise, ces nouveaux MacBook Pro devraient avant tout se distinguer par l’arrivée des puces M5 Pro et M5 Max. Aucune évolution majeure du design ou des fonctionnalités n’est attendue sur cette génération, qui s’inscrit clairement dans une mise à jour itérative.
C’est d’ailleurs ce qui rend ce lancement relativement discret : pour de nombreux acheteurs, il pourrait être plus judicieux d’attendre la prochaine refonte majeure, évoquée pour fin 2026 ou 2027 (à moins d’un premier achat ou d’un MacBook Air ou Pro vieillissant, comme un M1 ?). Celle-ci apporterait des changements bien plus profonds, comme un écran OLED tactile, un châssis plus fin, une connectivité cellulaire intégrée, et bien sûr les futures puces M6 Pro et M6 Max
Si ces MacBook Pro M5 arrivent bien en février, Apple enchaînera ensuite avec un cycle de lancements bien plus dense au printemps. Sont notamment attendus un iPhone 17e, les MacBook Air M5, de nouveaux iPad et iPad Air, ainsi qu’un nouvel écran Studio Display.
Un indice de plus en faveur d’un lancement imminent
