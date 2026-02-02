Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max en approche !

Un indice de plus en faveur d’un lancement imminent

On m'a dit que les nouveaux modèles - noms de code J714 et J716 - seraient prévus avec le cycle logiciel macOS 26.3, qui sera lancé de février à mars.

macOS 26.3 en approche, annonce à l’horizon

Sans surprise, ces nouveaux MacBook Pro devraient avant tout se distinguer par l’arrivée des puces M5 Pro et M5 Max. Aucune évolution majeure du design ou des fonctionnalités n’est attendue sur cette génération, qui s’inscrit clairement dans une mise à jour itérative.



C’est d’ailleurs ce qui rend ce lancement relativement discret : pour de nombreux acheteurs, il pourrait être plus judicieux d’attendre la prochaine refonte majeure, évoquée pour fin 2026 ou 2027 (à moins d’un premier achat ou d’un MacBook Air ou Pro vieillissant, comme un M1 ?). Celle-ci apporterait des changements bien plus profonds, comme un écran OLED tactile, un châssis plus fin, une connectivité cellulaire intégrée, et bien sûr les futures puces M6 Pro et M6 Max



Si ces MacBook Pro M5 arrivent bien en février, Apple enchaînera ensuite avec un cycle de lancements bien plus dense au printemps. Sont notamment attendus un iPhone 17e, les MacBook Air M5, de nouveaux iPad et iPad Air, ainsi qu’un nouvel écran Studio Display.

Dans sa dernière, Mark Gurman évoque sans détour qu'un nouveau MacBook Pro serait prévu pour accompagner macOS 26.3. Par le passé, les produits d'Apple, qui sortent au printemps, sont souvent associés aux mises à jour majeures de macOS. Or macOS 26.3 est attendu pour ce mois de février. Actuellement en phase de bêta test. Une sortie publique en février est largement anticipée, ce qui ouvrirait la porte à une annonce matérielle quasi simultanée. Dans un message publié sur, Mark Gurman précise par ailleurs qu'un problème technique a retardé la publication complète de sa.