macOS 26.4 étend la limite de charge de la batterie aux Mac
Par Laurence - Publié le
Jusqu’ici réservée à l’iPhone et à l’iPad, la fonction Limite de Charge arrive désormais sur Mac. Avec la première bêta de macOS 26.4, Apple permet enfin aux utilisateurs de Mac de définir une limite maximale de charge afin de préserver la santé de la batterie sur le long terme.
Une fonction pensée pour la longévité de la batterie
Pour rappel, la fonction Recharge Optimisée de la batterie permet de fixer un seuil maximal de recharge pour l’appareil. Initialement bloquée à 80 %, la fonction a évolué avec iOS 18 pour proposer des paliers plus souples, entre 80 % et 100 %. Cette même logique s’applique désormais au Mac.
Dans macOS 26.4, il est possible de choisir une valeur comprise entre 80 % et 100 %, selon ses usages. Une fois activée, la recharge s’arrête automatiquement à quelques points près du seuil défini, afin de limiter le stress exercé sur la batterie lorsqu’elle reste branchée longtemps. L’option est particulièrement pertinente pour les utilisateurs de MacBook travaillant majoritairement sur un bureau, avec leur machine branchée en permanence.
Apple précise toutefois que le Mac pourra ponctuellement se recharger jusqu’à 100 %, même si une limite est définie. L’objectif est de maintenir une estimation précise de l’état de charge réel de la batterie, indispensable au bon fonctionnement du système.
Comment activer la limite de charge sur Mac
L’activation de la fonction se fait directement depuis les réglages système :
1. Ouvrir Réglages Système
2. Se rendre dans la section Batterie
3. Cliquer sur l’icône Informations à côté de Recharge
4. Définir la limite de charge souhaitée
La limite de charge arrive aussi dans Raccourcis
Autre nouveauté notable : les bêtas d’iOS 26.4 et de macOS 26.4 intègrent désormais la limite de charge dans l’app Raccourcis. Il devient ainsi possible d’automatiser le réglage du seuil de charge, par exemple en fonction de l’heure, du lieu ou du type d’utilisation. Une avancée discrète, mais qui renforce encore l’intégration de la gestion énergétique au cœur de l’écosystème Apple.
Qu’en penser ?
La limite de charge est un outil efficace pour préserver la batterie, surtout lorsque l’autonomie n’est pas une contrainte quotidienne. Sur les MacBook Air ou Pro utilisés en configuration sédentaire, cette fonction prend tout son sens et répond à une demande de longue date.
Avec macOS 26.4, Apple aligne enfin ses systèmes et offre une gestion plus fine et plus cohérente de la batterie sur l’ensemble de ses appareils. Une petite nouveauté en apparence, mais un vrai plus pour la durabilité du matériel.