macOS 26.4 étend la limite de charge de la batterie aux Mac

Une fonction pensée pour la longévité de la batterie

Comment activer la limite de charge sur Mac



L’activation de la fonction se fait directement depuis les réglages système :

1. Ouvrir Réglages Système

2. Se rendre dans la section Batterie

3. Cliquer sur l’icône Informations à côté de Recharge

4. Définir la limite de charge souhaitée



La limite de charge arrive aussi dans Raccourcis

Qu’en penser ?



La limite de charge est un outil efficace pour préserver la batterie, surtout lorsque l’autonomie n’est pas une contrainte quotidienne. Sur les MacBook Air ou Pro utilisés en configuration sédentaire, cette fonction prend tout son sens et répond à une demande de longue date.



Avec macOS 26.4, Apple aligne enfin ses systèmes et offre une gestion plus fine et plus cohérente de la batterie sur l’ensemble de ses appareils. Une petite nouveauté en apparence, mais un vrai plus pour la durabilité du matériel.

Pour rappel, la fonction Recharge Optimisée de la batterie permet de. Initialement bloquée à 80 %, la fonction a évolué avec iOS 18 pour proposer des paliers plus souples, entre 80 % et 100 %. Cette même logique s’applique désormais au Mac.Dans macOS 26.4, il est possible de, selon ses usages. Une fois activée, la recharge s’arrête automatiquement à quelques points près du seuil défini, afin delorsqu’elle reste branchée longtemps. L’option est particulièrementpour les utilisateurs de MacBook travaillant majoritairement sur un bureau, avec leur machine branchée en permanence.Apple précise toutefois que. L’objectif est de maintenir une estimation précise de l’état de charge réel de la batterie, indispensable au bon fonctionnement du système.Autre nouveauté notable :. Il devient ainsi possible d’automatiser le réglage du seuil de charge, par exemple en fonction de l’heure, du lieu ou du type d’utilisation. Une avancée discrète, mais qui renforce encore l’intégration de la gestion énergétique au cœur de l’écosystème Apple.